Fix: PSG bestätigt Trennung von Trainer Tuchel

Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat die Trennung von Trainer Thomas Tuchel offiziell bestätigt. Dies teilte der Club am Dienstag mit, nachdem zuvor bereits am Heiligabend mehrere Medien übereinstimmend über das Aus des 47-Jährigen in Paris berichtet hatten.

29. Dezember 2020 - 10:07 Uhr | dpa

Ist nicht mehr Trainer von Paris Saint-Germain: Thomas Tuchel. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa