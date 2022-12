Zwei neue Verletzte: Bayern-Basketballer schlagen Oldenburg

Der FC Bayern Basketball hat mit dem 81:77-Erfolg über Oldenburg vorerst die Tabellenführung in der BBL erobert.

München - Die Basketballer des FC Bayern haben die vorgezogene BBl-Partie gegen Verfolger EWE Baskets Oldenburg mit 81:77 (44:31) für sich entschieden.

Münchner Walden und Weiler-Babb scheiden verletzt aus

Der neue - vorläufige - Tabellenführer bezahlte den mühevoll erarbeiteten Erfolg allerdings auch mit zwei weiteren verletzungsbedingten Ausfällen. Corey Walden knickte im ersten Viertel um und Nick Weiler-Babb verletzte sich im zweiten Viertel an der Hüfte - beide Akteure mussten in der Kabine bleiben.

FCBB-Trainer Andrea Trinchieri hatte bereits vor dem Anpfiff schlechte Nachrichten verdauen müssen: Der an der Leiste verletzte Augustine Rubit benötigt mindestens eine weitere Woche Ruhe und Reha, bei Kapitän Vladimir Lucic nimmt der Heilungsprozess am Ellenbogen wohl mehrere Wochen in Anspruch. Immerhin hatte Nationalspieler Niels Giffey seine Erkältung auskuriert, und auch Elias Harris war wieder einsetzbar.

Starker Start der FCBB-Basketballer, am Ende wird's eng

Gegen physisch starke Oldenburger waren die Bayern zunächst standfest und gewannen die ersten beiden Viertel mit 18:11 und 26:20. Dann aber litt vor allem der offensive Rhythmus unter den verletzungsbedingten Ausfällen, so dass die beiden anderen Abschnitte (19:18 und 27:19) an die Gäste gingen.

Winston wieder treffsicher, Obst macht den Deckel drauf

US-Guard Cassius Winston zeigte sich mit insgesamt 23 Punkten vor 3.200 Zuschauern im Audi Dome in bester Spiellaune. Kurz vor der Pause gelangen dann Giffey wichtige Körbe. Die Gäste meldeten sich zurück, schlugen aber in den entscheidenden Momenten nicht zu. München rettete dank des von der Freiwurflinie treffsicheren EM-Bronzegewinners Andreas Obst den Sieg nach Hause.

Nach dem achten Saisonsieg steht für die Münchner nun ein schweres Wochenende mit zwei Auswärtsspielen an. In der Euroleague geht's am Freitag nach Vitoria, am Sonntag gastiert die Mannschaft beim bisherigen BBL-Ersten Bonn.