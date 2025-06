Der FC Bayern steht nach einer überraschenden Niederlage gegen Heidelberg unter Druck. Ein weiterer Ausrutscher könnte das vorzeitige Saisonende bedeuten. Kapitän Lucic fordert eine entschlossene Reaktion seines Teams.

Drei Tage hatten die Basketballer des FC Bayern nun Zeit, sich zu schütteln, zu ordnen und für die richtige Reaktion zu wappnen. Nach dem 90:95-Auftaktschock in der Playoff-Halbfinalserie gegen die Academics Heidelberg steht der Titelverteidiger und erneut große Meisterschaftsfavorit unter gehörigem Zugzwang. Noch ein Aussetzer am Mittwoch (20 Uhr/Dyn) in der Kurpfalz – und die Saison steht vor dem Scheitern.

"Unsere Aufgabe ist, die richtige Antwort zu geben und die Serie zurück nach München zu holen", sagte Kapitän Vladimir Lucic, der vorangehen muss und wohl auch wird. 22 Punkte sammelte der Comandante am Sonntag im SAP Garden, die Pleite lag gewiss nicht an ihm, sondern war vielmehr ein Produkt aus schlechter Defensivarbeit und einigen fatalen Fehlern in ungünstigen Momenten. Als etwa die Bayern im dritten Viertel mit zehn Zählern Vorsprung führten (61:51) und alles seinen normalen Lauf zu nehmen schien, häuften sich unerklärliche Nachlässigkeiten und der Außenseiter war im Handumdrehen wieder im Spiel.

Defensive Schwächen des FC Bayern Basketball gegen Heidelberg

"Wir haben Heidelberg zu viele Freiheiten gelassen. Dinge, die wir wissen, aber dann auch umsetzen müssen", ordnete Elias Harris ein, der nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Devin Booker eine wichtigere Rolle bekam. Ein 35-Jähriger sprang in die Bresche für einen 34-Jährigen. Und auch in Spiel zwei könnte Harris, der nur eine halbe Autostunde von Heidelberg entfernt in Speyer geboren ist, mit seiner Routine ein Faktor werden. Bookers schnelles Comeback war am Dienstag zwar nicht explizit vom FCBB ausgeschlossen worden, schien aber angesichts der Eindrücke vom Sonntag eher unwahrscheinlich. Eine größere Verletzung am Sprunggelenk sei nicht festgestellt worden, hieß es vom Klub, der Zeitpunkt der Rückkehr hänge nun vom Heilungsverlauf ab.

Verletzungssorgen und Comeback-Hoffnungen beim FC Bayern Basketball

Ob mit oder ohne Booker, Trainer Gordon Herbert wird Wert legen auf eine andere, eine bessere Intensität seiner Mannschaft. In den drei Viertelfinal-Partien gegen den Mitteldeutschen BC hatten die Bayern je 60, 65 und 69 Punkte zugelassen, gegen offensiv außergewöhnlich treffsichere Heidelberger plötzlich 95. Haben sich die Münchner täuschen lassen von den beiden souveränen Siegen gegen Ex-Bayer Paul Zipser und Co. in der Hauptrunde (87:59, 87:78)? Lucic verneinte: "Ich glaube nicht, dass wir sie unterschätzt haben."

Spätestens jetzt, sollte ohnehin jeder gewarnt sein.