Wie einst Nowitzki: Obst wertvollster Bundesliga-Spieler

Andreas Obst hat in den vergangenen Jahren Goldmedaillen bei Welt- und Europameisterschaft erobert. Nun erhält er auch eine bedeutende individuelle Auszeichnung.

München

Welt- und Europameister Andreas Obst hat wie einst Basketball-Superstar Dirk Nowitzki den Titel als wertvollster Spieler der Bundesliga gewonnen. Der 29 Jahre alte Profi vom FC Bayern München erhielt 48,1 Prozent der Stimmen und landete damit deutlich vor Bambergs Ibi Watson sowie Triers Jordan Roland, wie die Bundesliga wenige Tage vor Ende der regulären Saison mitteilte.

Stimmberechtigt waren laut BBL die ersten Co-Trainer und Teamkapitäne der 18 Vereine, 140 Medienschaffende und fünf ehemalige Bundesliga-Profis. Vor Obst waren in Jhivvan Jackson (2024/25) und Otis Livingston II (2023/24) zuletzt zwei Profis aus Würzburg erfolgreich.

Nowitzki im Jahr 1999 erfolgreich

Die letzten deutschen Profis, die vor Obst wertvollster Spieler der Bundesliga waren, waren Spielmacher Pascal Roller von den Skyliners Frankfurt und Nowitzki, der in der Saison 1998/99 vor seinem Wechsel in die NBA für seinen Heimatclub DJK Würzburg spielte.

Dreipunktespezialist Obst wechselte im Jahr 2021 von Ratiopharm Ulm zu den Münchnern und feierte seitdem zahlreiche Erfolge mit dem deutschen Meister. Noch erfolgreicher war Obst im Nationalteam, wo er 2023 in Manila Weltmeister und 2025 in Riga Europameister wurde. Bei der Heim-EM 2022 gab es für Obst und Co. die Bronzemedaille in Berlin. Nowitzki erreichte in seiner Zeit im Nationalteam auch zwei Medaillen, aber keinen Titel.