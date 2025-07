Wenyen Gabriel bringt NBA-Erfahrung und beeindruckende Fähigkeiten mit zum FC Bayern Basketball. Der Center soll mit seiner physischen Präsenz und Energie das Team verstärken und die Fans begeistern.

Für die Gegner des FC Bayern Basketball könnte es künftig unter dem Korb noch ungemütlicher werden als in der Vergangenheit. Es laufen in den sozialen Medien einige Videoschnipsel von Wenyen Gabriel, dem neuen bayerischen Herr der Ringe, die hinterlassen ordentlich Eindruck. In einem dieser kurzen Clips aus der Euroleague-Partie zwischen Panathinaikos Athen und Zalgiris Kaunas zeigt das 2,09-Meter-Kraftpaket, was es unter Aufräumen versteht.

Neu-Münchner Wenyen Gabriel: "Ich will dem Team meine Leidenschaft geben"

Wuchtig, entschlossen, sprunggewaltig und mit krakenartigen Armen schlägt Gabriel da mehrfach den Ball aus den Händen des attackierenden Gegners. Die über 18.000 Fans in der Olympiahalle der griechischen Hauptstadt johlen vor Begeisterung.

Man kann sich gut vorstellen, dass es das Publikum im SAP Garden ebenso von den Sitzen reißen wird, sollte Gabriel solch spektakuläre Aktionen auch in München zeigen. "Ich will dem Team meine Leidenschaft geben, meine Energie und meinen Hustle (sinngemäß harte Arbeit/d.Red.) ", sagt der gebürtige Südsudanese, der auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt.

FC Bayern Baskeball: Im Dezember 2024 gab's Anschauungsunterricht in Sachen Gabriel

28 Jahre alt ist der neue Center, der nicht nur von einem der absoluten Top-Klubs in Europa kommt, sondern die Erfahrung aus 164 Spielen in der NBA (unter anderem für die Los Angeles Lakers) mitbringt.

Und er vereint auf den ersten Blick genau die Attribute, die Gordon Herbert und Dragan Tarlac als Prämisse für die Bayern-Zugänge formulierten. "Jünger, physischer und athletischer", wolle man werden, hatten Trainer und Sportchef unisono gesagt. Gabriel ist sechs Lenze jünger als Devin Booker (34), den er ersetzen soll. Zudem sprechen die Videos für sich.

Tarlac urteilt über Gabriel: "Seine Präsenz in der Verteidigung ist enorm"

Die Bayern selbst haben Ende Dezember 2024 besten Anschauungsunterricht bekommen. Bei der 69:80-Niederlage gegen Panathinaikos gelangen Gabriel bei seinem Debüt für Athen gleich fünf geblockte Würfe, ein paar Wochen zuvor hatte er noch für Maccabi Tel Aviv ebenfalls im SAP Garden 16 Punkte erzielt, da siegte der FCBB mit 98:93. Aber allein mit diesen beiden Auftritten hatte sich Gabriel im Hinterkopf des deutschen Meisters verankert.

Machten in der Euroleague bereits miteinander Bekanntschaft und sind jetzt Teamkollegen: Bayern-Profi Devin Booker (links) und Neuzugang Wenyen Gabriel, hier noch im Trikot von Panathinaikos Athen. © IMAGO/Beautiful Sports

Dass Spieler für die Münchner interessiert werden, die in den direkten Duellen auftrumpfen, das ist offensichtlich keine exklusive Eigenheit der Fußballabteilung. Tarlac urteilt über Gabriel: "Seine Präsenz in der Verteidigung ist enorm, und in der Offensive wird er weiter hart an der Entwicklung seiner Fähigkeiten arbeiten. Dass er immer alles auf dem Feld lässt, wird ihn auch bei uns zu einem exzellenten und anerkannten Teamkollegen machen. Wir freuen uns sehr auf ihn." Der Abschluss gehört sicher noch zu den Gebieten, wo Gabriel sich steigern kann.

Mit seinen Fähigkeiten hat der Hüne aus Ostafrika, der als Kleinkind mit den Eltern und den fünf Geschwistern wegen des Bürgerkriegs aus der Heimat fliehen musste, auch für seine Nationalmannschaft bereits bei großen Turnieren wie der WM 2023 und Olympia 2024 überzeugt. Mit den "Bright Stars" aus dem Südsudan hat er schon im August bei der Afrika-Meisterschaft wieder viel vor. "Letztes Jahr sind alle durchgedreht", sagt er mit Blick auf die Begeisterung ob der erstmaligen Olympia-Teilnahme: "Wir wollen unser Land wieder glücklich machen."

Danach beginnt dann mit einem Zweijahresvertrag sein neues Klub-Kapitel, für das Gabriel schon klare Ambitionen für die europäische Königsklasse hat. "Mein Ziel mit der Mannschaft sind ganz klar die Playoffs und in den nächsten beiden Jahren unbedingt das Erreichen des Final Four." Die Kräfte dafür sammelt er gerade im Familienurlaub in den USA. Damit Gabriel wieder wuchtig zupacken kann.