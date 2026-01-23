VIP-Tickets für die Basketballer des FC Bayern gegen Ulm gewinnen

Am 1. Februar empfängt der FC Bayern die Basketballer von ratiopharm Ulm im BMW-Park. Die AZ und die Telekom verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für die Partie.

Gewinnen Sie Tickets für das Heimspiel der Bayern-Basketballer gegen ratiopharm Ulm.

Die Abendzeitung verlost zusammen mit MagentaSport 2 x 2 VIP-Tickets für das Heimspiel der Bayern-Basketballer gegen ratiopharm Ulm am Sonntag, den 1. Februar (18.00 Uhr).

Die Basketballer des FC Bayern führen die Tabelle in der Bundesliga souverän an. Am 1. Februar (18 Uhr) ist ratiopharm Ulm im BMW-Park zu Gast. In der Hinrunde siegten die Münchner knapp in der Verlängerung mit 81:77 beim Vizemeister.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen den Bayern-Basketballern und Ulm live im BMW-Park dabei sein, denn zusammen mit der Telekom verlost die Abendzeitung 2 x 2 VIP-Tickets für dieses Spiel.

