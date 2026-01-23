VIP-Tickets für die Basketballer des FC Bayern gegen Ulm gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Die Basketballer des FC Bayern führen die Tabelle in der Bundesliga souverän an. Am 1. Februar (18 Uhr) ist ratiopharm Ulm im BMW-Park zu Gast. In der Hinrunde siegten die Münchner knapp in der Verlängerung mit 81:77 beim Vizemeister.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen den Bayern-Basketballern und Ulm live im BMW-Park dabei sein, denn zusammen mit der Telekom verlost die Abendzeitung 2 x 2 VIP-Tickets für dieses Spiel.
Übrigens Alle Spiele der Euroleague inkl. Konferenz (und somit alle Spiele des FC Bayern Basketball) sowie den EuroCup gibt es live bei Magentasport zu sehen.
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen