VIP-Tickets für die Basketballer des FC Bayern gegen Baskonia Vitoria Gasteiz gewinnen
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Ein Heimsieg ist Pflicht! Die Basketballer des FC Bayern empfangen am 19. November (20 Uhr) das Team von Baskonia Vittoria Gasteiz. In der Euroleague läuft es für beide Teams noch nicht nach Plan, sowohl die Münchner als auch die Basken sind in der Tabelle auf den hinteren Rängen wiederzufinden.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, das Duell zwischen den Bayern-Basketballern und Baskonia Vitoria Gasteiz live im SAP Garden von den besten Plätzen aus verfolgen, denn die AZ verlost zusammen mit Magenta 2 x 2 VIP-Tickets für dieses Spiel.
- Themen:
- FC Bayern Basketball
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