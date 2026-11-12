VIP-Tickets für die Basketballer des FC Bayern gegen Baskonia Vitoria Gasteiz gewinnen

Am 19. November empfängt der FC Bayern Basketball zum ersten Heimspiel der neuen Euroleague-Saison das Team von Baskonia Vitoria Gasteiz im SAP Garden. Die AZ und Magenta verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für die Partie.

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Die Abendzeitung verlost zusammen mit MagentaSport 2 x 2 VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern Basketball gegen Baskonia Vitoria Gasteiz am Donnerstag, den 19. November (20 Uhr) im SAP Garden. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Ein Heimsieg ist Pflicht! Die Basketballer des FC Bayern empfangen am 19. November (20 Uhr) das Team von Baskonia Vittoria Gasteiz. In der Euroleague läuft es für beide Teams noch nicht nach Plan, sowohl die Münchner als auch die Basken sind in der Tabelle auf den hinteren Rängen wiederzufinden.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, das Duell zwischen den Bayern-Basketballern und Baskonia Vitoria Gasteiz live im SAP Garden von den besten Plätzen aus verfolgen, denn die AZ verlost zusammen mit Magenta 2 x 2 VIP-Tickets für dieses Spiel.