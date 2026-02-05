Vierter EuroLeague-Sieg in Serie für FC-Bayern-Basketballer

Die Basketballer des FC Bayern München befinden sich in der EuroLeague weiter im Aufwind. Dank des Heimerfolgs gegen Monaco ist der deutsche Meister seit vier Europapokalspielen ungeschlagen.

Die Basketballer des FC Bayern München setzen ihre Aufholjagd auf die Playoff-Plätze in der EuroLeague fort. Mit 91:82 (48:39) bezwang der Basketball-Bundesligist die AS Monaco und feierte damit den zwölften Saisonerfolg. Monaco auf dem zehnten Platz, mit dem man auf die Playoffs im Europapokal hoffen kann, hat drei Siege mehr auf dem Konto. Die Münchener sind in der EuroLeague nun seit vier Partien ungeschlagen, zuhause haben sie sechs Heimspiele in Serie gewonnen.

Die Bayern mussten sich ihre Punkte zunächst zwar erarbeiten, machten aber wenige Fehler. Defensiv bekamen sie Monacos Starspieler Mike James (30 Punkte) nicht gestoppt. So stand nach dem ersten Viertel für die Münchener eine 24:23-Führung zu Buche. In den zweiten Durchgang starteten die Gastgeber etwas unkonzentriert, stabilisierten sich aber wieder, beendeten die erste Hälfte mit zwei Dreiern und lagen zur Pause mit 48:39 vorne.

Bayern findet durch Dreier den Rhythmus

Nach der Pause fanden die Bayern von außen ihren Rhythmus und trafen im dritten Viertel fünf Dreier, doch auch die Gäste waren öfter aus der Distanz erfolgreich. Vor dem Schlussabschnitt behaupteten die Münchener eine 68:63-Führung. Im vierten Viertel stand die Verteidigung der Bayern, fünfeinhalb Minuten vor Spielende bauten die Gastgeber ihren Vorsprung dank Isiaha Mike erstmals in den zweistelligen Bereich aus. 54 Sekunden vor Schluss sorgte Welt- und Europameister Andreas Obst mit seinem fünften Dreier für die Entscheidung.

Obst war mit 19 Punkten erneut Münchens bester Punktesammler, als Team versenkten die Bayern 15 Distanzwürfe. Bei Monaco kam der deutsche Basketball-Nationalspieler Daniel Theis zwar nur auf zwei Punkte, war defensiv mit sechs Rebounds und drei Blocks aber wichtig. Mit Monaco musste Theis die fünfte Niederlage in Serie in der EuroLeague einstecken.