Verbotene Träume: Trinchieri vor dem Barcelona-Kracher zurückhaltend

Bayerns Basketballer greifen gegen Barcelona nach dem Final Four. "Bayern ist in der Lage, jede Mannschaft zu schlagen", sagt BBL-Boss Stefan Holz.

München - Die Basketballer des FC Bayern leben gerade ihren Traum. Nur wahrhaben wollen sie ihn nicht. Noch nicht.

Bayern-Basketballer zum zweiten Mal in den Playoffs der Euroleague

Beim Bemühen darum, die Träumereien vom möglichen Erreichen des Final-Four-Turniers der Euroleague einzubremsen, tut sich ausgerechnet Chefcoach Andrea Trinchieri hervor, der durchaus schon vermeintlich Unmögliches mit seinen Teams möglich gemacht hat.

In der vergangenen Saison zum Beispiel mit dem FC Bayern, den er als erstes deutsches Team überhaupt in die Playoffs der Euroleague führte. Genau dort stehen die Münchner nun wieder.

Bayern-Trainer Andrea Trinchieri: "Wir wissen genau, wo wir stehen"

Mit dem 90:75-Auswärtscoup, der ihnen am Donnerstag beim FC Barcelona gelungen ist, haben sie gegen den Sieger der regulären Saison und Titelfavoriten den 1:1-Ausgleich in der Best-of-five-Serie geschafft. Das Erreichen des Final Four in Belgrad (19. bis 21. Mai), ist nun längst keine Utopie mehr. Im Gegenteil: Mit zwei Heimsiegen am Mittwochabend (20.30 Uhr) und am Freitag (20.45 Uhr/Magenta Sport) wäre es Realität.

"Wir wissen genau, wo wir stehen. Wir haben einfach nur ein Spiel gewonnen, in dem wir gut und mit der richtigen Mentalität gespielt haben", sagte Trinchieri und versuchte damit die Euphorie-Notbremse zu ziehen: "Wir haben aber nur das Privileg verdient, jetzt zwei Heimspiele zu haben."



Marko Pesic: "Barca bleibt Barca, sie haben alles"

Sein Credo an seine Bayern: Träumen verboten! "Jetzt schon an beide Heimspiele zu denken, wäre ein großer Fehler. Wir müssen uns jetzt voll auf das Spiel am Mittwoch konzentrieren."

"Wir wissen genau, wo wir stehen", sagt Bayern-Trainer Andrea Trinchieri. © sampics/Augenklick

Marko Pesic pflichtet ihm da bei. "Wenn wir träumen, haben wir keine Chance", mahnte der FCBB-Geschäftsführer und sprach von einem "Spagat" für die Spieler. Sie sollten "die Spiele genießen", müssten aber zugleich "den Fokus behalten". Kapitän Nihad Djedovic berichtete jedenfalls von einer ähnlichen Herangehensweise. "Barca bleibt Barca, sie haben alles. Wir wissen, dass wir der Underdog sind", sagte Bayerns Rekordspieler vor dem Showdown. Den "größeren Druck" wähnt er bei Barcelona. "Mit unseren Fans im Rücken wird es etwas leichter sein. 40 Minuten Kampf und 40 Minuten Konzentration sind unsere einzigen Optionen, um gewinnen zu können", sagte Djedovic.

BBL-Boss Holz: "Bayern ist in der Lage, jede Mannschaft zu schlagen"

"Bayern hat letztes Jahr schon daran gekratzt, ins Final Four zu kommen. Bayern ist in der Lage, jede Mannschaft zu schlagen", sagte BBL-Boss Stefan Holz. "Halt", entgegnete Trinchieri: "Barcelona ist Hauptrundensieger, hat den besten Kader, den besten Trainer. Ich lebe in der Realität, bleibe am Boden. Barcelona ist weiterhin der Topfavorit." Den zu besiegen, soll für Trinchieri kein Traum bleiben.