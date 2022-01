Überraschung in der BBL: Bayern-Basketballer unterliegen Chemnitz

Es ging hin und her im Audi Dome, am Ende steht die knappe Niederlage: Der FC Bayern verliert nach der Pokal-Pleite auch in der Liga gegen die Niners Chemnitz.

09. Januar 2022 - 17:59 Uhr | AZ/dpa

Trent Lockett (M.) und die Chemnitz Niners bejubeln den Sieg gegen die Bayern. © imago images/Lackovic