"Über unsere Limits gehen": Bayerns Basketballer gegen Istanbul gefordert

Der erste Euroleague-Sieg der Saison soll her: Bayerns Basketballer haben Titelverteidiger Istanbul zu Gast.

München - Alle Anfang ist schwer - Vasilije Micic kann ein trauriges Lied davon singen.

Vasilije Micic: In München gescheitert, jetzt ein Star

Zu Beginn seiner Karriere, 2014 genauer gesagt, kam der serbische Guard zum FC Bayern. Das Supertalent verletzte sich, kam nach der Genesung nicht recht dran, wurde bald in die Heimat verliehen - und spielte nie wieder für die Bayern.

Rückkehr nach München: Micic, nun ein Star. © IMAGO/Seskim Photo

Danach hat die Karriere des heute 28-Jährigen aber kräftig Fahrt aufgenommen. Am heutigen Donnerstag kommt Micic als doppelter Euroleague-Champion und zweimaliger Finals-MVP in die bayerische Landeshauptstadt zurück. Der FC Bayern empfängt Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul (20.30 Uhr, Audi Dome).

Othello Hunter fällt diesmal aus, auch Aufbauspieler Zan Mark Sisko pausiert

Aller Anfang ist schwer - das gilt auch für den FC Bayern in dieser Euroleague-Saison. Fünf Spiele sind absolviert, fünf Niederlagen. Gegen harte Gegner, wie Bayern-Coach Andrea Trinchieri sagt. Teils hatte seine Mannschaft ein paar Finger am Sieg dran, doch erst kam die Spielgestaltung nicht recht in Schwung, zuletzt dann tat sich wegen Ausfällen bei den großen Kerlen unter dem Korb ein sichtbares Loch auf.

Trinchieri: "Die Champions sind im Haus, das ist eine große Motivation für uns"

Im Vorjahr war den Bayern gegen Anadolu eine große Überraschung gelungen. Vor heimischen Publikum siegten sie 83:71 - wegen einer tadelloser Teamleistung. Und auch, weil die Hünen lieferten. Othello Hunter fällt diesmal aus, auch Aufbauspieler Zan Mark Sisko pausiert.

Zumindest hat Trinchieri nun Isaac Bonga und Elias Harris zur Verfügung, die zu Saisonstart verletzt ausgefallen waren. Sie sollen dazu beitragen, die Überraschung gegen den Titelverteidiger zu schaffen. "Die Champions der letzten zwei Jahre sind im Haus, das ist eine große Motivation für uns", meint der Bayern-Coach. Er schwört sein Team ein, es solle "die Latte höher legen und über unsere Limits gehen. Wir brauchen dafür Tonnen von Energie und ein hohes Empfinden für die Dringlichkeit."

Auch der deutsche Nationalspieler Tibor Pleiß steht im Anadolu-Kader

Die Männer aus der türkischen Hauptstadt haben ja nicht nur Micic, der in diesem Sommer sogar mit einem Wechsel in die NBA geliebäugelt hatte. Anadolu hat mit Will Clyburn einen weiteren Euroleague-MVP in seinen Reihen. Und auch einen Deutschen: Nationalmannschafts-Center Tibor Pleiß.

Weil mit Shane Larkin ein Star ausfällt, holte Istanbul unter der Woche noch Isaiah Taylor dazu. "Meiner Meinung nach haben sie den Kader im Vergleich zum Vorjahr sogar noch verbessert", meint Vladimir Lucic. Auch der verhaltene Start des Titelverteidigers (zwei Siege in fünf Partien, darunter einer gegen den deutschen Meister Alba Berlin) ändert nichts an der Perspektive des Bayern-Kapitäns. Das sei man von ihnen gewohnt. Aller Anfang ist eben schwer.