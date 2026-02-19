Trainer-Veteran Pesic macht Bayern-Basketballer stark

Svetislav Pesic kann nicht ohne Basketball. Auch mit 76 dirigiert er noch an der Seitenlinie. Und steht mit den Bayern vor dem ersten Titel der Saison.

München

Als die Bayern kurz vor Weihnachten Svetislav Pesic als neuen Chefcoach für ihre international strauchelnden Basketballer präsentierten, dachten viele zunächst an einen Scherz. Der 76 Jahre alte Serbe als Nachfolger von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert? Das konnten sich nur die Wenigsten vorstellen. Doch der alte Trainerfuchs, der schon 1993 mit Deutschland Europameister wurde, hat wieder einmal alle eines Besseren belehrt.

Seit Pesic die Bayern übernommen hat, läuft es beim Starensemble von der Isar. National sind die Münchner noch dominanter als unter Herbert. Doch vor allem in der Euroleague hat Pesic den deutschen Meister auf ein neues Niveau gehoben. Seit Pesic das Zepter schwingt, haben die Bayern in der europäischen Königsklasse sieben von elf Spielen gewonnen. Mit dem Einzug in die Play-Ins wird es zwar weiterhin schwer, die Münchner werden international aber auf jeden Fall wieder ernst genommen.

"Von Leuten in meinem Alter erwarten viele Menschen nicht so viel. Aber ab und zu können wir überraschen", sagte Pesic jüngst in einem Interview der "Sport Bild".

Es geht um den ersten Titel der Saison

Bevor die Aufholjagd in der Euroleague fortgesetzt wird, geht es an diesem Wochenende erst einmal um den ersten nationalen Titel der Saison. Im heimischen SAP Garden steht das Top Four im Pokal der Basketball-Bundesliga auf dem Programm. Die Bayern treffen am Samstag (16.00 Uhr/Dyn und BR) im ersten Halbfinale auf die BMA365 Bamberg Baskets, im zweiten Halbfinale stehen sich dann Alba Berlin und die EWE Baskets Oldenburg (19.00 Uhr/Dyn und rbb) gegenüber. Das Endspiel findet am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn und BR) statt.

"Es ist das wichtigste Basketball-Wochenende, das wir in Deutschland haben", sagte Bayerns kaufmännischer Geschäftsführer Adrian Sarmiento bei Dyn. "Wir wollen unseren besten Basketball spielen und uns den Titel sichern."

Bayern mit Pokalfrust vor einem Jahr

Im vergangenen Jahr klappte das nicht, im Halbfinale gab es eine überraschende Niederlage gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels. Eine Enttäuschung, die für erste kleine Risse in der Beziehung zwischen den Bayern und Wunschtrainer Herbert sorgte. "Was in Weißenfels passiert ist, sollte nicht noch mal passieren", stellte Bayern-Präsident Herbert Hainer daher vor der Saison unmissverständlich klar. Der Pokalsieg ist also Pflicht für den mit Abstand teuersten Kader der Liga.

Und in der Verfassung, in der sich die Bayern seit der Amtsübernahme von Pesic befinden, gehen die Münchner auch als klarer Favorit in das Top Four. Vor allem defensiv haben sich die Bayern unter Pesic deutlich gesteigert. "Wir müssen raus aus der Komfortzone", hatte der Serbe bereits nach seinem ersten Spiel gesagt, das in der Euroleague klar gegen Hapoel Tel Aviv verloren ging. "Zuerst mit Defense. Unser Gegner muss spüren, dass wir hier sind."

Klarer Plan, mehr Struktur

Und das bekommen die Gegner seitdem deutlich zu spüren. "Wir hatten nicht immer eine gute Struktur. Wir wussten nicht immer, wie wir was spielen wollten", sagte Welt- und Europameister Andreas Obst über die erste Saisonphase. "Wir haben jetzt ziemlich mehr Klarheit und Struktur."

Klarheit und Struktur - das waren schon immer die Markenzeichen von Pesic. Egal, ob in Spanien, bei Alba oder während seiner ersten Zeit bei den Bayern von 2012 bis 2016. Zuletzt sammelte er als serbischer Nationalcoach Erfolge, wurde 2023 nach der Finalniederlage gegen Deutschland Vize-Weltmeister und holte 2024 bei Olympia in Paris mit der Revanche gegen Deutschland Bronze. Nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM-Endrunde in Riga trat Pesic zurück - ehe er bei den Bayern wieder auftauchte.

Pesic kennt sich mit Pokal aus

"Hallo, ich bin wieder da", sagte der 76-Jährige mit einem breiten Grinsen bei seiner Präsentation. "Das ist mein Club. Ich bin immer da, um zu helfen", sagte Pesic. Mit Fleiß und Akribie hat er die Bayern wieder auf Kurs gebracht. Nun soll mit dem Pokaltitel der erste Lohn folgen - 27 Jahre nach dem letzten Pokalsieg von Pesic mit Alba Berlin.