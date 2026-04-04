Trainer-Altmeister liebäugelt mit Bayern-Rolle

Er gewinnt mit Nationalteams und Vereinen zahlreiche Titel. Svetislav Pesic will zwar nicht mehr Trainer sein - doch bei den Bayern will der Serbe bleiben.

München

Svetislav Pesic liebäugelt nach seinem Karriereende als Basketball-Trainer mit einer anderen Rolle beim FC Bayern München. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dem FC Bayern in einer anderen Funktion erhalten zu bleiben. In München werde ich sowieso bleiben, warum dann nicht auch bei den Bayern?", sagte der 76-Jährige in einem Sport1-Interview. "Der FC Bayern liegt mir am Herzen."

Pesic will nach der Spielzeit endgültig in den Trainer-Ruhestand gehen. "Ich weiß schon, man glaubt mir nicht, wenn ich sage, dass ich aufhöre. Aber nach dieser Saison reicht es nun wirklich", hatte er unlängst in einem Interview der "Zeit" erklärt. Der Serbe betreut aktuell den FC Bayern und will mit den Münchnern noch einmal deutscher Meister werden. In der Euroleague verpassten die Bayern die Playoffs.

Erfolg ist die Pesic-Währung

Pesic ist einer der erfolgreichsten und profiliertesten Coaches der Basketball-Historie. Er gewann unter anderem als Bundestrainer mit der deutschen Nationalmannschaft 1993 den EM-Titel. 2001 und 2002 holte er mit Jugoslawien Gold bei der Europa- und der Weltmeisterschaft. 2024 gewann er mit dem serbischen Team bei Olympia gegen Deutschland die Bronzemedaille - im Jahr davor hatte er gegen die deutsche Auswahl noch das WM-Finale verloren. Als Vereinstrainer triumphierte er unter anderem 1995 mit Alba Berlin im Korac-Cup und 2003 mit dem FC Barcelona in der Euroleague.