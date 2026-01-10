Tickets für FC Bayern gegen Panathinaikos gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Bayerns Basketballer schielen wieder auf eine Teilnahme an den Play-Ins, die letzten zwei EuroLeague-Heimspiele konnte das Team von Svetislav Pesic gewinnen.
Am Donnerstag (19.30 Uhr) kommt nun das Spitzenteam Panathinaikos Athen in den SAP-Garden.
"Der FCBB spielt derzeit eine starke Saison in der BBL, international läuft es noch nicht ganz nach Wunsch, deshalb war der Sieg im letzten Spiel gegen Maccabi Tel Aviv äußerst wichtig für die Motivation. Als offizieller Platin Partner des Teams glauben wir fest daran, dass Reisen bekanntlich Horizonte erweitert – vielleicht ja auch sportlich bis ganz nach oben in der EuroLeague", erklärt sonnenklar.TV Chef und Bayern-Fan Kristijan Schellinger.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Athen live dabei sein, denn zusammen mit sonnenklar.TV verlost die Abendzeitung 2 x 2 Tickets für dieses Spiel.
