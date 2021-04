Termin-Frust vor Basketball-Pokal weiter groß: "Schande"

Vor dem Finalturnier um den Basketball-Pokal ist der Frust über die Terminansetzung beim FC Bayern weiter riesengroß. Sportdirektor Daniele Baiesi warf der Bundesliga am Donnerstag Heuchelei vor. "Diese Entscheidung ist eine Schande", schimpfte der Italiener. Die BBL habe darauf bestanden, an diesem Wochenende zu spielen, obwohl die Bayern schon am Dienstag als erste deutsche Mannschaft in das Viertelfinale der Euroleague starten. Zuletzt waren die Münchner nach einer Strafe gegen Trainer Andrea Trinchieri noch kritisiert worden. Ihm brauche aber keiner was "von Fairplay erzählen, der so eine dumme Entscheidung trifft", sagte nun Baiesi.

15. April 2021 - 12:49 Uhr | dpa

Daniele Baiesi, Sportdirektor der Bayern-Basketballer. © Davis-Wolfgang Ebener/dpa/Archivbild