Sweep nach Overtime: FC Bayern Basketball steht im Halbfinale

Im dritten Spiel der Best-of-Five-Serie im Viertelfinale der BBL-Playoffs gegen Chemnitz müssen die Bayern-Basketballer in die Overtime. Hintenraus drehen die Münchner auf und machen mit 80:87 den glatten Halbfinaleinzug perfekt.

Chemnitz – Die Basketballer des FC Bayern stehen im Halbfinale der BBL-Playoffs. Mit einem 80:87-Erfolg und dem glatten Sweep aus drei Siegen in drei Spielen machte das Team von Coach Andrea Trinchieri den Halbfinaleinzug perfekt. Die ersten beiden Spiele im Audi Dome hatten die Münchner bereits mit 77:53 und 93:76 souverän für sich entschieden.

Djedovic mit den wichtigen Punkten in der Overtime

In Chemnitz ließ München zunächst wenig Zweifel am Sieg aufkommen. Ein 32:16-Lauf des Außenseiters im dritten Viertel sorgte wieder für Spannung und legte den Grundstein für die Verlängerung. Dort fanden die Bayern zu ihrer alten Stärke zurück. In der Overtime machte dann Nihad Djedovic mit zwei Dreiern alles klar. Nick Weiler-Babb war mit 19 Punkten bester Münchner Scorer.

Im Halbfinale treffen die Bayern nun auf die Telekom Baskets Bonn, die am Freitag bei den Hamburg Towers ihr drittes Viertelfinalspiel dank einer Aufholjagd in der Schlussphase 95:88 (48:54) gewannen und ebenfalls den Sweep schafften. Das erste Spiel steigt am 28. Mai (20.30 Uhr) in Bonn.