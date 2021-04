"Super eng": Terminpuzzle im Basketball nach Pokal-Absetzung

Nach der Absetzung des Pokal-Finalturniers steht der deutsche Basketball vor einem kniffligen Terminpuzzle unter Corona-Bedingungen. In weniger als zwei Monaten will die Bundesliga ihre Hauptrunde beenden, den Meister küren - und auch weiter im Top-Four-Format den nationalen Cup ausspielen. "Natürlich wird es hinten raus super eng", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz der Deutschen Presse-Agentur. "Die Saison ist noch nicht durch, wir müssen zudem noch die Playoffs spielen." Das "ganz klare Ziel" sei es aber, weiter einen Pokalsieger an einem Wochenende zu ermitteln.

18. April 2021 - 09:31 Uhr | dpa

Ein Basketball fällt in den Basketballkorb. © picture alliance / dpa/Symbolbild