Ein Münchner 15:0-Lauf am Ende entscheidet das erste Final-Duell zwischen dem FC Bayern Basketball und ratiopharm Ulm. Das sorgt zwar für ein klares Resultat, jedoch aber nicht für klare Verhältnisse.

Wie so oft lagen auch nach dem ersten Finalspiel der Basketball-Bundesliga die Dinge je nach Perspektive des Betrachters unterschiedlich. Der FC Bayern Basketball durfte nach einem 15:0-Lauf in den letzten vier Minuten des Duells gegen Ratiopharm Ulm von sich behaupten, seine Klasse exakt in der Phase ausgespielt zu haben, als die Partie beim 67:66 auf Messers Schneide stand. Die Ulmer hingegen durften sich durch die Leistung bis zu eben jenem Zeitpunkt ermutigt fühlen, wogte die Begegnung mit etlichen Führungswechseln doch hin und her.

35 Minuten aus zwei Perspektiven

"Es war 35 Minuten lang eine echte Schlacht. Dann haben wir ein paar schwere Würfe getroffen, die uns etwas Luft zum Atmen gaben", resümierte Bayern-Coach Gordon Herbert entsprechend. "Wenn die Würfe fallen", ergänzte Andreas Obst, der zusammen mit Shabazz Napier (beide 20 Punkte) eine Schlüsselrolle beanspruchte, "gibt uns das mehr Räume und Möglichkeiten." Umgekehrt stellte Ulms Trainer Ty Harrelson fest: "Wir haben über 35 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht. Uns hat dann das Wurfglück verlassen."

Keine der Mannschaften wird sich für das zweite Duell am Mittwoch in Ulm (20 Uhr) als überlegen oder chancenlos beurteilen. "Es sind die besten zwei Mannschaften der Liga. Es wird also ein harter Kampf über die gesamte Serie", meinte etwa Napier, der wie nicht selten in dieser Spielzeit zur richtigen Zeit volle Fahrt aufnahm und acht der letzten 15 Zähler zum 82:66-Endstand beisteuerte. Der Ulmer Tobias Jensen findet: "Ich bin sicher, dass wir am Mittwoch mit unseren Fans im Rücken eine gute Chance haben werden."

FC Bayern hat 20 Spiele mehr absolviert als Gegner Ulm

Die Münchner stehen vor dem wettbewerbsübergreifend 80. Pflichtspiel der Saison, Ulm hat ungefähr 20 Spiele weniger absolviert. Wiegt das den Unterschied in der individuellen Qualität, der trotz des Ausfalls von Bayerns Top-Scorer Carsen Edwards (Rückenverletzung) besteht, auf oder bleibt der Titelverteidiger unter dem Eindruck der nahenden Meisterschaft seiner Favoritenrolle treu?

Obst sieht die Vorteile in der spielerischen Klasse als maßgeblich an, weist aber darauf hin, dass deren Hervortreten ein Fundament braucht. "Wir haben viele gute Schützen auf den kleinen und großen Positionen", sagte der Weltmeister, bevor er mahnte: "Aber dafür müssen wir erst mal gut spielen, gut verteidigen, in den Flow kommen, weil wir daraus gute Würfe bekommen." Und diese idealerweise dann versenken.

So oder so, das Duell der Titelträger der beiden vergangenen Jahre bleibt sportlich interessant und emotional ein Aufreger. Warum? Weil das Ulmer Ansinnen nach Spielverlegung der vierten und fünften Partie abgelehnt wurde. Deren Top-Talente Noa Essengue (18) und Ben Saraf (19) können daher bei der NBA-Talentziehung, wo sie wahrscheinlich ausgewählt werden, nicht anwesend sein. Aber vielleicht stemmen die Bayern auch schon nach dem dritten Spiel den silbernen Pokal in die Höhe.