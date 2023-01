Siege und Verletzte: Die Gefühlsmixtur der Bayern-Basketballer

Nächste Hiobsbotschaft für die Bayern-Basketballer: Elias Harris fällt aufgrund einer Fußverletzung für mehrere Wochen aus.

München - Eine an personellen Rückschlägen wahrlich nicht arme Saison der Bayern-Basketballer, hat die nächste schmerzhafte Episode bekommen.

Trinchieri über den Ausfall: "Das ist ein bitteres Gefühl"

Routinier Elias Harris wird dem FC Bayern wegen einer Fußverletzung für mehrere Wochen fehlen. Geschehen war das Missgeschick an einem eigentlich freudigen Abend in der Euroleague gegen Virtus Bologna (91:84), der das Team von Trainer Andrea Trinchieri wieder mitten hinein ins Playoff-Rennen manövriert hatte.

Doch auch das Glück des Italieners, der seit einer ganzen Weile schon auf Vladimir Lucic und Andreas Obst verzichten muss, war getrübt. "Elias hat großartig gespielt, deswegen ist es jetzt ein bitteres Gefühl", sagte Trinchieri hernach. Auch die Hoffnung auf eine kurze Ausfalldauer erfüllte sich nicht.

Diese Woche geht es gegen Valencia und Barcelona

Zumindest lief es sportlich am Sonntag in der BBL wieder top. Die BG Göttingen deklassierten die Bayern beim vierten Pflichtspielsieg in Folge mit 105:74. Sechs Spieler kamen auf eine zweistellige Punktzahl. Zeit zur Freude bleibt aber kaum. Dienstag geht es in der Königsklasse in Valencia weiter, am Donnerstag folgt das Gastspiel beim FC Barcelona.