Sieg im Topspiel: Bayern-Basketballer bauen Serie aus

Der FC Bayern ist in der Basketball-Bundesliga eine Klasse für sich. Selbst der Tabellenzweite bringt die Münchner nicht in Gefahr.
Svetislav Pesic (M) darf sich über einen weiteren Sieg der Bayern-Basketballer freuen. (Archivbild)
Svetislav Pesic (M) darf sich über einen weiteren Sieg der Bayern-Basketballer freuen. (Archivbild) © Matthias Stickel/dpa

Die Basketballer des FC Bayern München haben das Topspiel in der Bundesliga klar für sich entschieden und ihre Siegesserie ausgebaut. Das Team von Trainer-Legende Svetislav Pesic bezwang die Würzburg Baskets mit 98:79 und feierte den 13. Ligaerfolg nacheinander. 

Bayern geriet nur Mitte des zweiten Viertels kurz in Rückstand und hatte die Partie in der zweiten Halbzeit komplett unter Kontrolle. Bayerns Kanadier Isiaha Mike war mit 20 Zählern bester Werfer des Spiels, Welt- und Europameister Andreas Obst erzielte 16 Punkte in nur 15 Minuten. Die Gäste aus Würzburg erlaubten sich zu viele Fehler von der Freiwurflinie und rutschten von Tabellenplatz zwei ab.

