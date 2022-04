Sieg gegen Gießen: Bayern-Basketballer wieder auf Platz zwei

Die Bayern-Basketballer befinden sich nach dem 95:85-Sieg gegen Gießen wieder auf dem zweiten Tabellenplatz.

München - Der FC Bayern Basketball hat sich nach einer Nacht auf Rang drei wieder auf den zweiten Tabellenplatz geschoben. Ein 95:85 (48:39) bei den Gießen 46ers führte die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri wieder an den MHP Riesen Ludwigsburg vorbei, die am Samstag im Derby den Tabellenvierten ratiopharm Ulm 74:61 (33:27) besiegt hatten.

Die Bayern liegen vier Punkte hinter den Telekom Baskets Bonn, haben allerdings auch zwei Spiele weniger absolviert.

Bonn steht weiter an der Tabellenspitze

Die Bonner laufen in der Basketball-Bundesliga indes weiter vorneweg und träumen von ihrem ersten Meistertitel. Der Spitzenreiter gewann am Sonntag bei den Frankfurt Skyliners mit 112:96 (60:50) und hielt sich seine Verfolger vom Leib. Es war der 22. Sieg im 29. Saisonspiel für den fünfmaligen Vize-Meister.

Meister Alba Berlin schiebt sich für den Play-off-Start in Position und ist punktgleich mit Ulm. Das 95:66 (52:34) beim Mitteldeutschen BC war jederzeit ungefährdet und der zehnte Sieg in den vergangenen elf Ligaspielen. In der EuroLeague war Alba mit seinen Play-off-Ambitionen gescheitert.