Sichert sich der FC Bayern Basketball einen Star aus Istanbul? Die AZ ordnet die Wilbekin-Gerüchte ein

Der FC Bayern Basketball verlängert mit Justinian Jessup vorzeitig. Unterdessen wird Scottie Wilbekin mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Die AZ ordnet ein.

Die Basketballer des FC Bayern haben den Vertrag mit Justinian Jessup vorzeitig verlängert. Der US-amerikanische Shooting Guard bleibt dem Bundesliga-Spitzenreiter damit bis 2028 erhalten. Der 27-Jährige war im Sommer 2025 von Vizemeister ratiopharm Ulm nach München gewechselt. Nach der Vertragsverlängerung von Welt-und Europameister Andreas Obst Anfang März bindet Bayern mit Jessup den nächsten Leistungsträger.

Tarlac: "Wir sind sehr glücklich, dass uns eine Persönlichkeit wie JJ erhalten bleibt"

"Er ist nicht nur einer der besten Shooter Europas, er gibt außerdem immer alles auf beiden Seiten des Courts für sein Team", sagte Sportchef Dragan Tarlac: "Wir sind sehr glücklich, dass uns eine Persönlichkeit wie JJ erhalten bleibt und wir gemeinsam kontinuierlich weiter daran arbeiten können, unsere Ziele in der Zukunft zu erreichen."

Jessup legt in seiner Debütsaison in der Euroleague im Schnitt 8,2 Punkte auf, in der Bundesliga sind es 11,4 Zähler. Zudem kommt er in der heimischen Spielklasse auf eine enorm starke Dreierquote von 45,2 Prozent. Mit den Bayern führt Jessup derzeit die Bundesliga-Tabelle an, in der Euroleague hat der Klub die Playoffs bereits verpasst. Am Mittwoch empfangen die Münchner Fenerbahce Istanbul im SAP Garden zum letzten europäischen Heimspiel der Saison (19 Uhr, Magentasport).

Wilbekin-Verpflichtung steht nach AZ-Info nicht bevor

Interessant: Laut Gerüchten ist der FC Bayern an Scottie Wilbekin (32) dran, der seinen Vertrag am Montag bei Fenerbahce aufgelöst hat. Nach AZ-Infos steht eine Verpflichtung jedoch nicht unmittelbar bevor.