Elias Harris erleidet eine schwere Knieverletzung, die seine Saison abrupt beendet. Der FC Bayern Basketball steht vor einer großen Herausforderung, da der Routinier weder im Playoff-Halbfinale noch in einer möglichen Endspiel-Serie spielen kann.

Für Elias Harris, da muss man kein Prophet sein, ist diese Saison vorbei. Auch wenn am Tag nach dem folgenschweren Missgeschick in Heidelberg vom FC Bayern Basketball noch keine präzise Diagnose vorlag, allein die Äußerungen von Trainer und Kollegen ließen den Schluss zu, dass der Routinier weder im laufenden Playoff-Halbfinale, noch in einer möglichen Endspiel-Serie auf das Parkett zurückkehren wird. "Elias‘ Verletzung ist ein schwerer Verlust", sagte Coach Gordon Herbert.

Nach Edwards und da Silva fällt nun auch Harris aus

Klar ist, dass es sich laut der Bayern um eine "schwerere Knieverletzung" handelt, genaue Untersuchungen stehen aber aus. Offenbar ist Harris am Mittwochabend im SNP Dome auf einem Werbeaufkleber unvermittelt ausgerutscht, ähnlich ergangen war es Devin Booker im Februar im SAP Garden bei seiner Innenbandverletzung im Knie. Nach Carsen Edwards (Rücken) und Oscar da Silva (Knie) ist Harris nun der dritte bedeutsame Ausfall beim Top-Favoriten und Titelverteidiger, der mit dem 90:61 in Heidelberg den 1:1-Serienausgleich schaffte.

In der Spielerrotation könnte sich jetzt am Samstag (20 Uhr/Dyn) in Spiel drei von maximal fünf für den 2,16-Meter-Riesen Danko Brankovic eine Chance eröffnen. Der Kroate war zuletzt nur sporadisch eingesetzt worden, hat aber in dieser Saison schon mehrfach seinen Wert nachgewiesen – sowohl in der Bundesliga als auch in der Euroleague. Am Mittwoch kam der 24-Jährige noch vier Minuten zum Zug und steuerte vier Punkte bei.

Weiterhin Harris-Sorgen weiterhin Bangen um Booker

Doch Harris' Aus stand im Mittelpunkt. Herbert wird den vielseitigen Flügelspieler nicht nur als wichtige Alternative vermissen, sondern auch als Kitt für den Zusammenhalt. "Er ist ein großes Teil dieses Teams, auf dem Feld, aber auch in der Kabine und als Persönlichkeit", sagte der 66-Jährige, der zudem auch nicht ganz sorgenfrei auf Booker blicken kann. Der 34-jährige US-Amerikaner hielt in Heidelberg durch, obwohl er sich zwischenzeitlich wieder seinen eh schon lädierten rechten Knöchel verstaucht hatte.

So oder so, vor dem 77. Pflichtspiel dieser Spielzeit zeigt sich, dass das Erringen der nächsten Meisterschaft auch unabhängig von den Gegnern ein echter Kraftakt wird. Den der Klub aus dem Sendlinger Westpark nun auch für Elias Harris erfolgreich durchstehen will. "Bleib stark, Big E!", postete der FCBB am Donnerstag in den sozialen Medien.