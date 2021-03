Rockband auf Tour: Bayerns Basketballer mit fünftem Sieg in zehn Tagen

Bayerns Basketballer gewinnen ihr fünftes Spiel in zehn Tagen. Ein US-Duo überzeugt.

München - Den fünften Pflichtspielsieg innerhalb von zehn Tagen haben die Basketballer des FC Bayern am Dienstagabend gefeiert. Durch den souveränen 94:79-Erfolg bei den Löwen Braunschweig festigten die Münchner in der Bundesliga-Tabelle auf Rang drei.

Wie eine Rockband aus den 80ern

"Wir sind wie eine Rockband in den 80er Jahren, wir touren durch Deutschland und Europa: Das ist das fünfte Spiel in neun oder zehn Tagen, drei davon auswärts und jetzt kommt bald wieder eines", sagte Chefcoach Andrea Trinchieri, "deshalb war es wichtig, zusammen guten Einsatz zu zeigen und ich finde, es war gut genug, um das Spiel zu kontrollieren."

Als nächstes warten Saski Baskonia und Oldenburg

Das gelang vor allem dank der Topscorer JaJuan Johnson (22 Punkte) und Jalen Reynolds (19) und auch ohne Nihad Djedovic (Knie), Leon Radosevic (Sprunggelenk) und James Gist (muskuläre Probleme) Vladimir Lucic und Diego Flaccadori, die geschont wurden. Nächster Stopp auf der Europatour ist am Freitag (19 Uhr) Spanien, wo die Bayern in der Euroleague bei Baskonia Vítoria-Gasteiz antreten. Am Sonntag (18 Uhr) wartet dann das Verfolgerduell mit dem Tabellenvierten Oldenburg in der Bundesliga.