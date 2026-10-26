Vor dem Euroleague-Kracher gegen den FC Barcelona suchen die Bayern-Basketballer nach defensiver Stabilität und neuen Helden. MarJon Beauchamp und Dreier-Spezialist Andreas Obst könnten nach jüngsten Fehlstarts den Umschwung bringen.

FC Bayern gegen den FC Barcelona, wer sich bemüht, dabei ausnahmsweise mal nicht an Fußball zu denken, der denkt vielleicht woran? An Basketball, an die Euroleague, an Andreas Obst und seine historische Rekordshow? Möglich und doch auch schon wieder fast zwei Jahre her. War das ein Spektakel, als der Welt- und Europameister elfmal von der Dreierlinie erfolgreich abdrückte und beim 100:78-Triumph eine bis dahin in der Königsklasse nie gesehene Gala auf das Parkett des SAP Gardens zauberte.

Zurzeit nur eine Erinnerung vor dem neuerlichen Duell am Dienstag (20 Uhr), denn wenn die Münchner Euroleague-Heimspiele gewisse spektakuläre Züge tragen, dann die eines Fehlerspektakels. Die Krönung im negativen Sinne war das 91:107 gegen Dubai Basketball vom vergangenen Donnerstag.

Beauchamp über bisherige Euroleague-Bayern: "Das waren nicht wir"

"Das waren nicht wir", sagte der Amerikaner MarJon Beauchamp nach dem standesgemäßen 96:77 in der Bundesliga gegen die Hamburg Towers. Die schlechten Starts ins Spiel müsse die Mannschaft von Trainer Anton Gavel auf internationaler Bühne endlich abstellen, härter, sprich körperlicher agieren, macht Beauchamp deutlich. "Unsere Verteidigung muss die Offensive bestimmen. Wir müssen defensiv besser werden, dann wird es offensiv etwas leichter."

Die Dreier-Eruption des Andreas Obst: Am 22. November 2024 stellt der Bayern-Star mit elf verwandelten Dreiern in einem einzigen Spiel (bei 16 Versuchen) einen bis heute gültigen Euroleague-Rekord auf. © IMAGO

Beauchamp gehört zu jenen Spielern mit Reserven, der 26-Jährige kämpft nach seinem Wechsel aus der NBA von den Philadelphia 76ers nach Europa noch mit der Umstellung. Seine 22 Punkte gegen die Norddeutschen beim Wiedersehen eine Woche nach dem Sieg der Bayern im Pokal-Achtelfinale an der Alster waren ein Lichtblick und ein Fingerzeig auf sein Potenzial. Beauchamp ist ein dynamischer Spieler mit Zug zum Korb, er kann aber auch von außen Gefahr ausstrahlen, vielleicht nicht wie Obst, aber doch mit spürbarer Wirkung beim Gegner.

Bayern-Trainer Gavel warnt: "So werden wir kein einziges Spiel gewinnen"

Beauchamp hat durchaus Anlagen, das Publikum zu begeistern – und dies gehört schließlich zu den Zielen, die die Bayern verfolgen. Aber zunächst, darauf wies auch Coach Gavel erneut hin, müssen die defensiven Grundlagen besser werden: "Wir haben gegen Dubai 107 Punkte bekommen, so werden wir kein einziges Spiel gewinnen. Wir erwarten eine komplett andere Vorstellung des Teams auf beiden Seiten des Feldes. Was dann herausspringt, werden wir sehen."

Eine Beauchamp-Show? Eine erneute Obst-Gala? Der Nationalspieler durfte jedenfalls Kräfte sparen für Barça, erhielt am Sonntag beim fünften Sieg im fünften BBL-Spiel ebenso eine Pause wie Rokas Jokubaitis und Austin Wiley.