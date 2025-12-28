AZ-Plus

Pesic feiert mit Bayern erfolgreiches Heimdebüt in der BBL

Der Überraschungsdritte aus Trier hält in München gut mit. Doch am Ende jubelt der Spitzenreiter.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Bayern-Basketballer haben unter der Leitung von Svetislav Pesic einen Heimsieg eingefahren. (Archivbild)
Die Bayern-Basketballer haben unter der Leitung von Svetislav Pesic einen Heimsieg eingefahren. (Archivbild) © Matthias Stickel/dpa

Die Basketballer des FC Bayern München haben beim Bundesliga-Heimdebüt von Trainer Svetislav Pesic die Tabellenführung untermauert. Der Spitzenreiter gewann daheim gegen den starken Aufsteiger Gladiators Trier mit 94:83 (56:42). Nur das dritte Viertel konnten die Gäste für sich entscheiden.

Bester Werfer des Spiels war Jordan Roland vom Überraschungsdritten aus Trier. Er kam auf 24 Punkte. Für die Bayern war der deutsche Nationalspieler Andreas Obst mit 15 Punkten am erfolgreichsten.

Pesic kehrte erst zu Wochenstart zu den Bayern zurück, nachdem sich der deutsche Champion von Weltmeister-Coach Gordon Herbert getrennt hatte. Unter der Leitung des Trainer-Routiniers kassierten die Münchner zunächst eine Niederlage in der Euroleague gegen Hapoel Tel Aviv (72:82) und gewannen anschließend in der Liga mit 97:69 bei den Skyliners Frankfurt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.