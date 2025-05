Die Euroleague erweitert sich auf 20 Teams und begrüßt Dubai, Valencia und Hapoel. Für den FC Bayern Basketball bedeutet das noch mehr Spiele und Herausforderungen in der kommenden Saison.

Auf Devin Booker (grünes Trikot) und der FC Bayern Basketball kommen in der neuen Euroleague-Saison drei neue Gegner zu, die Liga wächst um zwei Teilnehmer.

Die Belastung für die Profis des FC Bayern Basketball wird in der kommenden Saison wohl noch weiter steigen. Grund dafür ist eine Aufstockung der Euroleague von 18 auf 20 Mannschaften. Nach dem freiwilligen Aus des Münchner Dauerrivalen Alba Berlin, hat die Königsklasse des europäischen Klub-Basketballs nicht nur diesen Platz neu vergeben, sondern zwei zusätzliche Teams hinzugenommen.

Valencia, Hapoel und Dubai: Neue Gesichter in der Euroleague 2025/26

Vorbehaltlich einiger Formalitäten wurden in einer Sitzung am Donnerstag als Rückkehrer der spanische Klub Valencia Basket aufgenommen. Dazu kommen der Sieger des Eurocups Hapoel Tel Aviv aus Israel sowie der Dubai BC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der seit 2024 in der multinationalen adriatischen Liga mitspielt. Gerüchte über eine Ausweitung der Euroleague auf die Arabische Halbinsel hatte es seit geraumer Zeit gegeben, nun wurden Fakten geschaffen – zu vermuten sind auch finanzielle Interessen.

Über 90 Pflichtspiele? Mammutprogramm für FC Bayern Basketball in der neuen Saison

Für den FC Bayern, der am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) im ersten Playoff-Halbfinale der BBL gegen die Heidelberg Academics antritt, bedeutet das, dass die kommende Saison 2025/26 allein 38 Hauptrundenspiele in der Euroleague und 34 in der Bundesliga umfasst. Dazu kommen der BBL-Pokal und mögliche Playoff-Duelle – damit wären über 90 Pflichtspiele denkbar.