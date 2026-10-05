"Müssen es auch in der Euroleague zeigen": FC Bayern feiert Kantersiege in der Bundesliga

Der FC Bayern Basketball sorgt bereits zu Saisonbeginn in der Bundesliga für klare Verhältnisse. Auf internationaler Ebene ist dagegen noch Luft nach oben.

Die Bayern-Basketballer ließen den Gast aus Oldenburg sogar mal schnuppern, aber letztlich dürften sich die Norddeutschen gefühlt haben wie der Hase, der die Karotte jagt, aber weil sie sich mit bewegt, nie erreichen kann, egal, wie sehr er sich anstrengt.

FC Bayern fährt Kantersiege zu Saisonbeginn ein

So war also der zwischenzeitliche 15:0-Lauf im ersten Viertel trügerisch, denn als die Münchner aufdrehten, brachen die Oldenburger regelrecht ein. Es wirkt zu Beginn dieser Bundesliga-Saison so, als könnte dies für alle Teams gelten, die sich dem hohen Favoriten entgegenstellen.

Der Titelverteidiger Alba Berlin (61:95) kassierte eine 34-Punkte-Abreibung, der Pokalsieger Bamberg Baskets (72:108) wurde mit einem 36-Punkte-Abstand vermöbelt und Tabellenführer Baskets Oldenburg (113:60) gar mit einer 53-Punkte-Abfuhr bedacht.

Punktete gegen Oldenburg zweistellig: Oscar da Silva. © IMAGO

Giffey und da Silva punkten zweistellig

Verhältnisse, wie man sie von den Fußballern des FC Bayern kennt, breiten sich auch bei den Basketballern in der BBL aus. Am Sonntag setzte das Team von Trainer Anton Gavel auf die früheren oder aktuellen Nationalspieler Niels Giffey, Oscar da Silva und Justus Hollatz, das Trio war zwei Tage zuvor in der Euroleague gegen Partizan Belgrad (84:86) ohne Einsatz geblieben.

Giffey (10) und da Silva (17) punkteten zweistellig. Was für die Gegner im nationalen Wettbewerb bisweilen frustrierend ist, ist in der Königsklasse an Qualität aber unabdingbar, soll die Playoff-Qualifikation ein Thema werden. Deshalb hat das Heimspiel gegen das von Bundestrainer Alex Mumbru gecoachte Virtus Bologna am Donnerstag (20 Uhr) nach der Belgrad-Schlappe große Bedeutung.

"Das", sagte Rokas Jokubaitis zum dominanten Auftritt gegen Oldenburg, "müssen wir auch in der Euroleague zeigen."