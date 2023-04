Mit starkem Bonga: Bayerns Basketballer gewinnen in Ulm

Die Basketballer des FC Bayern München haben durch den sechsten Sieg in Serie den dritten Platz in der Basketball-Bundesliga gefestigt. Der Titelanwärter gewann am Dienstag bei ratiopharm Ulm mit 77:59 (37:29) und liegt mit einer Bilanz von 20:6-Erfolgen hinter dem Spitzenduo Telekom Baskets Bonn (24:2) und Meister Alba Berlin (23:2) zurück. Die Ulmer (14:12) müssen dagegen um die Playoffs bangen.

04. April 2023 - 21:03 Uhr | dpa

Ein Basketball liegt auf dem Spielfeld. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild