Madrid beendet Euroleague-Serie von Bayerns Basketballern

Die Basketballer des FC Bayern München haben nach drei Euroleague-Siegen in Serie wieder verloren. Gegen den spanischen Topclub Real Madrid verlor der Bundesligist am Freitagabend in heimischer Arena unglücklich mit 76:80 (32:43) und bleibt nach dem achten Spieltag mit 3:5-Erfolgen in der unteren Tabellenhälfte. Bester Werfer für die Münchner war Augustine Rubit mit 20 Punkten.

06. November 2021 - 08:39 Uhr | dpa

Münchens Vladimir Lucic (l) spielt gegen Madrids Sergio Llull den Ball. © Angelika Warmuth/dpa