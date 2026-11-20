Der FC Bayern Basketball hat die Niederlagenserie mit einem 100:81-Heimsieg gegen Vitoria-Gasteiz beendet. Zum Ende liefen die Emotionen über: Baskonias Rodions Kurucs wurde nach Angriff auf MarJon Beauchamp des Feldes verwiesen. Trainer Anton Gavel feiert ein Signal der Wehrhaftigkeit.

Als das Spiel schon entschieden und der erste Bayern-Heimsieg dieser Euroleague-Saison eingetütet war, ging nochmal richtig die Post ab. Baskonias Rodions Kurucs brannten die Sicherungen durch, er stellte Münchens MarJon Beauchamp erst ein Bein und attackierte ihn dann noch. Rudelbildung, viele Hände hielten die Streithähne voneinander ab. Kurucs wurde des Feldes verwiesen und in die Kabine geschickt, während Beauchamp mit zwei Freiwürfen den Schlusspunkt zum 100:81 gegen Vitoria-Gasteiz setzte.

Emotionen als Katalysator für den Teamgeist

„Wir haben diesen Sieg unbedingt gebraucht und können hoffentlich darauf aufbauen. Hoffentlich platzt jetzt der Knoten“, sagte Trainer Anton Gavel und kommentierte die feurigen Szenen aufbrausender Gemüter durchaus mit Wohlwollen: „Emotionen gehören zum Spiel, ich bin froh über Emotionen, wir brauchen Emotionen. Wir wollen uns sicher nicht mit jemand schlägern, aber wir lassen uns nicht rumschubsen und ich bin froh, dass wir uns da als Einheit gezeigt haben.“

So kann man das auch sehen. Im Rausch der Hormone rückt das Team enger zusammen, ein Befund, der dem FC Bayern Basketball neben dem ersehnten Erfolg weiteren Auftrieb nach schwierigen Wochen in der Königsklasse geben könnte. „Der Sieg ist gut für den Kopf und die Seele, um die Niederlagenserie abzuschütteln“, schätzte Welt- und Europameister Andreas Obst ein, wollte dem Handgemenge aber nicht zu viel Bedeutung geben: „Die Emotionen kochen auch mal über, da muss man nicht mehr daraus machen als es ist.“

Wehrhaftigkeit statt Softness

Aber für Gavel war es zumindest eine Art kleines Signal der Wehrhaftigkeit, das Hauptakteur Beauchamp wie folgt erlebte: „Mein Gegenspieler wollte dunken, ich habe versucht ihn zu blocken. Ich gebe keine freien Dunks her, nur weil es das Spielende ist. Er war dann wohl frustriert. Aber das ist keine große Sache, ich habe einfach hart gespielt.“ Und letztlich ist das der Kern, zu dem die Münchner konstant vordringen wollen. „Die Gegner“, beschrieb Obst ganz allgemein, „müssen es hassen, gegen uns zu spielen, weil es unangenehm ist, weil sie wissen, hier kracht es jetzt ein bisschen.“

Bayern-Star Andreas Obst treibt den Ball im Euroleague-Duell gegen Baskonia Vitoria nach vorn – der FC Bayern Basketball setzt mit dem 100:81-Heimsieg ein wichtiges Signal der Wehrhaftigkeit. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Als zu soft, zu weich tadelte Gavel sein Team in Euroleague schon so manches Mal, der Wandel zu mehr Robustheit scheint nun einzusetzen. Wenngleich noch nicht ausreichend, findet Obst („Brauchen noch eine Schippe mehr“), der vom Coach für seine Defensivarbeit gelobt wurde, offensiv aber vergeblich nach dem Wurfglück suchte. Beste Werfer waren Duane Washington (23 Punkte), Johannes Thiemann (15), Justinian Jessup (13) und eben Beauchamp (14). Auch der US-Amerikaner will aber mehr als ein Aufflackern des Könnens. „Ich bin“, sagte Beauchamp erleichtert, „sehr froh über meine Leistung. Ich war zuletzt nicht ich selbst, aber ich bin positiv geblieben und habe versucht, das Spiel so gut es ging anders zu beeinflussen.“

Ein Anfang mit viel Luft nach oben

Der Erfolg gegen die Basken kann aber nur ein Anfang sein, der Rückstand ist weiter beträchtlich. Und in der Bundesliga wartet am Sonntag das Duell beim Titelverteidiger Alba Berlin (18 Uhr), der unter der Woche spielfrei war. „Es ist keine einfache Aufgabe gegen eine ausgeruhte Mannschaft, die sich deutlich verbessert hat“, so Gavel. Einen bayerischen November-Spaziergang ähnlich dem 95:61-Heimsieg Ende September, sollte man nicht erwarten. Obst stellte fest: „Wir kommen in eine gute Richtung, aber es ist noch viel Luft nach oben.“