Der FC Bayern Basketball entlässt wenige Tage vor Weihnachten seinen Trainer Gordon Herbert.

Schöne Bescherung beim FC Bayern Basketball. Nach anderthalb Jahren trennen sich die Korbjäger der Münchner von Cheftrainer Gordon Herbert mit sofortiger Wirkung. Die Entscheidung sei "zum Wohle des Teams und des Vereins" gefallen, heißt es.

"Gibt Situationen, die keinen anderen Weg als Veränderung erfordern"

"Als Erstes möchten wir Gordie für seine Arbeit danken, er war gerade vergangene Saison für den enormen Zuwachs an Begeisterung für Basketball in München mitverantwortlich", sagte Sportchef Dragan Tarlac am Samstag. "Doch leider gibt es Situationen im Sport, die keinen anderen Weg als Veränderung erfordern."

Und weiter: "Die Personallage nach dem EM-Sommer, die Verletzungen von Schlüsselspielern, den sehr nachteiligen Spielplan und zwischenzeitlich sein eigenes Fehlen wegen Krankheit, das alles hat Gordie nicht zu verantworten. Dennoch sind wir nun für jeden erkennbar sportlich am Punkt angelangt und dazu verpflichtet, der Mannschaft, die immer alles gibt, mit neuen Impulsen helfen zu müssen. Wir bedauern dies sehr und haben uns das beide anders gewünscht. Doch wir haben noch große Ziele vor uns und auch die Saison in der EuroLeague ist nicht mal bei der Halbzeit angelangt. Wir vertrauen unserer Mannschaft und hoffen, dass ein Einfluss von außen offenkundige Blockaden löst und neues Feuer entfacht."