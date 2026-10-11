"Jedes Auswärtsspiel schwierig": Gavel mahnt nach knappem FC-Bayern-Sieg gegen Chemnitz

Nach der schmerzhaften Euroleague-Pleite gegen Bologna müht sich der FC Bayern Basketball in Chemnitz zu einem knappen Sieg.

Man darf vermuten, dass die bittere Bologna-Schlappe aus der Euroleague noch ein wenig nachwirkte. Der FC Bayern Basketball quälte sich jedenfalls am Samstag beim ersten Auswärtsspiel der Bundesligasaison zu einem 87:83-Erfolg bei den Chemnitz Niners. Trainer Anton Gavel resümierte kritisch: "Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass jedes Spiel auswärts für uns schwierig wird. Das haben wir erst in der zweiten Halbzeit verstanden."

Gavel schont Trio für Euroleague

Nach zuvor drei Kantersiegen in der BBL mit jeweils deutlich über 30 Punkten Vorsprung gegen Bamberg, Berlin und Oldenburg, forderten die Sachsen den hohen Meisterschaftsfavoriten als erstes Team in der Liga bis in die letzten Sekunden. Zur Halbzeit führte der Außenseiter (50:45) gar.

Ohne Rokas Jokubaitis, Johannes Thiemann und Kapitän Vladimir Lucic, die Gavel für die kommende Euroleague-Woche mit den Partien bei Anadolu Efes Istanbul (Mittwoch) und Besiktas Istanbul (Freitag) schonte, wurde es das "erwartet sehr schweres Spiel", wie Justinian Jessup sagte. Der US-Amerikaner, dem in Chemnitz neun Zähler gelangen, befand aber auch: "Am Ende ist es egal. Der Sieg zählt."

Erzielte gegen Chemnitz 13 Punkte für den FC Bayern Basketball: Oscar da Silva. © IMAGO

Gavel: "Offensiv hatten wir leider nur 14 Assists"

Ein Sieg, zu dem Andreas Obst (16), Oscar da Silva (13), Duane Washington (12) und Miles Norris (10) zweistellige Punkte beisteuerten. Norris mit acht und Austin Wiley mit zehn eroberten Rebounds überzeugten überdies mit Präsenz am Brett. Gavel gefiel aber wie beim 87:94 im Königsklassen-Heimspiel gegen Bologna am vergangenen Donnerstag das Zusammenspiel überhaupt nicht.

"Offensiv hatten wir leider nur 14 Assists", monierte der 41-Jährige und erklärte: "Wir haben den Ball oft nicht gut bewegt; deswegen waren die Wurfquoten, vor allem beim Dreier, nicht gut. Wir haben den Ball zu lange gehalten, da müssen wir besser werden."

FC Bayern Basketball trifft am Sonntag im Pokalachtelfinale auf Hamburg

Und zwar rasch. Denn auf die Auswärtstour an den Bosporus geht der FC Bayern unter Zugzwang nach nur einem Sieg aus den ersten vier Euroleague-Duellen. Nach der Rückkehr aus der Türkei folgt dann am Sonntag im BBL-Pokalachtelfinale das erste K.o.-Spiel der Saison bei den Hamburg Towers. Wegweisende Tage für Gavel und sein Team. "Diese Woche wird sicherlich sehr tough. Aber wir sind Profis, wir müssen damit klar kommen", sagte Jessup, der besonders die mentale Vorbereitung als wichtig bezeichnete.