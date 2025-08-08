Jack White verlässt FC Bayern Basketball: Wechsel zu Mersin MSK in der Türkei

Nach nur drei Monaten beim FC Bayern Basketball wechselt Jack White zum türkischen Erstligisten Mersin MSK. Der Australier sucht neue Herausforderungen und hinterlässt in München gemischte Eindrücke.

Jack White hatte nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft geklungen, als sei seine Mission beim FC Bayern Basketball noch nicht beendet. Den wahren Jack White, so sagte er im Feiertrubel sinngemäß, den werde man dann sehen, wenn er eine komplette Vorbereitung Zeit hatte, sich einzuspielen. Nun, dazu wird es in München erst einmal nicht kommen. Der Australier wurde vom südtürkischen Erstligisten Mersin MSK als Neuzugang vorgestellt. "Willkommen, Jack White", hieß in den Social-Media-Kanälen des Klubs. Man sei überzeugt, dass White einen großen Beitrag zum Teamerfolg beisteuern werde.

Kurzes Intermezzo in München

Seine Zeit beim FCBB bleibt damit ein knapp dreimonatiges Intermezzo, nach Beendigung der Saison in Australien war der Flügelspieler Anfang April nach Europa zur Mannschaft von Trainer Gordon Herbert gekommen. White zeigte sich als mannschaftsdienlicher und robuster Profi, die offensiven Glanzlichter fehlten bei 5,3 Punkten und 3,2 Rebounds im Durchschnitt seiner zwölf Playoff-Einsätze allerdings zumeist.

Versuch in der NBA-Summer-League

Nach der Saison hatte der australische Nationalspieler sein Glück in der NBA-Summer-League versucht, um sich bei den Atlanta Hawks für eine Rückkehr nach Nordamerika zu empfehlen, wo er 2021 zum NBA-Meisterteam der Denver Nuggets gehört hatte. Ein Bayern-Verbleib wurde zu der Zeit von keiner der beiden Seiten ausgeschlossen, am 5. August gratulierten die Münchner auch noch per Social-Media-Eintrag zum 28. Geburtstag. Drei Tage später steht aber der Abgang fest und für die Anhänger des Klubs aus dem Sendlinger Westpark wird immer deutlicher, dass sie sich an viele neue Gesichter im Kader werden gewöhnen müssen.