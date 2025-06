"Immer etwas ganz Großes": Meistermacher Voigtmann über den Titel mit dem FC Bayern

Noch im Meistertrubel auf dem Parkett spricht Johannes Voigtmann mit der AZ über den Titel.

AZ: Herr Voigtmann, Glückwunsch zur hart erkämpften Meisterschaft. Haben sich die Nerven nach diesem 81:77-Finalkrimi gegen Ulm nun wieder beruhigt?

JOHANNES VOIGTMANN: Jetzt ist alles gut. Wir sind alle superhappy, erleichtert, dass es so funktioniert hat. Das Wichtigste war, dass wir nach der verspielten 17-Punkte-Führung im Spiel geblieben sind. Es war am Ende eine konzentrierte Leistung, hat aber wieder einiges an Energie gekostet.

Voigtmann: Der Mann der entscheidenden Würfe

Und Sie sind quasi der Meistermacher, denn Ihre beiden Dreier kurz vor dem Ende zum 79:75 haben das Spiel entschieden.

Ich glaube schon, dass die beiden Dreier wichtig waren, aber wir haben so viele Spieler gehabt, die wichtige Sachen gemacht haben. Alle haben richtig was dazugegeben. Am Ende ist es in einem Spiel mal der und in einem anderen Mal der. Diesmal war es halt meine Sache.

Die Bescheidenheit ehrt Sie, aber diese beiden Würfe haben den ausverkauften SAP Garden richtig angezündet.

Die haben mich auch angezündet. (lacht) Ich bin natürlich froh, Shabazz (Napier; die Redaktion) hat beim ersten den Ball im letzten Moment gepasst, das heißt auch, dass er super Vertrauen hatte in mich, dass ich den Wurf treffe. Man sagt das immer so, dass die Kollegen einem vertrauen, aber solche Sachen zeigen das dann. Das ist schön.

Johannes Voigtmann im AZ-Interview nach dem Sieg der Meisterschaft. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

FC Bayern Basketball: Krönung trotz verpasster Ziele

Wie wichtig war es, diese lange Saison jetzt mit dem Bundesliga-Titel abzuschließen?

So eine Meisterschaft ist immer etwas ganz Großes, weil du die ganze Saison auf einem guten Niveau spielen musst, du musst auch in den Playoffs zur richtigen Zeit auf einem guten Niveau spielen. Es ist superwichtig für uns. Auch wenn wir zwei unserer Ziele verfehlt haben, die Euroleague-Saison war insgesamt auch toll, deshalb werden wir jetzt ausgiebig feiern.

Dafür wird dann nach 83 Pflichtspielen der letzte Rest an Energie zusammengekratzt.

Energie ist nicht mehr da, aber wir bringen unsere Körper dahin.