Historisches Drama! Bayerns Basketballer verpassen Sensation in Mailand nur knapp

Die Basketballer des FC Bayern verlieren Spiel eins der Euroleague-Playoff-Serie bei Olimpia Mailand nach einer dramatischen Schlussphase noch mit 78:79. Weiler-Babb mit Sehnenverletzung raus.

München – Was für ein packender Auftakt in die Euroleague-Playoffs! Die Basketballer des FC Bayern, die als erstes deutsches Team überhaupt in der K.o.-Runde der europäischen Königsklasse gegen Olimpia Mailand stehen, haben in Spiel eins die Sensation nur knapp verpasst. Nachdem sie über weite Strecken und teilweise bereits mit 17 Punkten führten, mussten sie sich nach einer hochspannenden Schlussphase noch mit 78:79 geschlagen geben und erlebten so ein historisches Drama. Titelfavorit Mailand geht damit in der Best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung. Spiel zwei wird bereits am Donnerstag (20.45 Uhr) ebenfalls wieder in Italien ausgetragen.

Die Bayern begannen besonders in der Defensive äußerst konzentriert und es wurde schnell klar, dass es eine ganz andere Partie werden würde, als noch Ende Januar. Damals hatten die Münchner an gleicher Stelle ihr schlechtestes Spiel der regulären Saison abgeliefert und waren in Mailand mit 51:75 unter die Räder gekommen. "Da sind wir schon nach drei Minuten k.o. gegangen, konnten nicht mithalten und haben uns blamiert", sagte FCBB-Coach Andrea Trinchieri vor der Rückkehr in seine Heimatstadt zum Playoffduell mit seinem Heimatklub, bei dem er einst (1998-2004) als Co-Trainer seine Karriere gestartet hatte.

Weiler-Babb droht Rest der Serie zu verpassen

Dieses Mal führten die Bayern nach drei Minuten knapp mit 6:5. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel sicherte JaJuan Johnson den Münchnern mit der Schlusssirene die 18:16-Führung. Und im zweiten Abschnitt, den sie mit 26:11 für sich entschieden, gelang den Gästen dann plötzlich nahezu alles. In der Offensive drehte DJ Seeley auf, verwandelte drei Dreier und erzielte gleich zwölf Punkte. In der Defensive war Center James Gist, der einzige Bayern-Spieler, der zuvor schon einmal in den Playoffs stand, der erhoffte Anker. Der FCBB konnte seinen Vorsprung bis zur Halbzeitpause so auf satte 17 Punkte ausbauen (44:27).

Eine Schrecksekunde hatten die Bayern inmitten ihres Positivlaufs allerdings zu verkraften: Nick Weiler-Babb landete nach einer Offensivaktion unglücklich und wälzte sich anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Parkett. Seine Teamkollegen Vladimir Lucic und Leon Radosevic mussten ihn vom Feld tragen. Für den US-Amerikaner ging es nicht weiter. Nach einer ersten Diagnose hat er eine Sehnenverletzung im Fuß erlitten und verpasst damit möglicherweise den Rest der Serie. Ein bitterer Wermutstropfen für die Bayern!

Basketballkrimi in Mailand

"Wir müssen jetzt bereit sein, denn sie werden jetzt sehr stark aus der Kabine kommen", sagte Trinchieri vor dem Seitenwechsel: "Wir müssen ihre Energie und ihre Intensität jetzt von Anfang an matchen." Mailand konnte dennoch zunächst schnell auf acht Zähler verkürzen (50:42). Doch die Bayern ließen sich davon nicht beeindrucken. Vor allem Seeley, der am Ende insgesamt 23 Punkte erzielte, hielt weiter wirkungsvoll dagegen. Der FCBB führte zwischenzeitlich wieder mit 14 Zählern (58:44) und ging mit 64:53 ins Schlussviertel.

Dort schmolz das Punktepolster der Münchner aber schnell weiter. Nach einem 9:0-Lauf kam Mailand fünf Minuten vor dem Ende auf zwei Punkte ran (65:67), bevor Gist und Seeley wieder auf 73:67 erhöhen konnten. Es wurde, wie schon im ersten Pflichtspiel der Saison, das die Bayern mit 79:81 nach Overtime in München verloren hatten, ein Basketballkrimi. 90 Sekunden vor Schluss konnte Mailand ausgleichen (74:74). Nachdem Gist zwei Freiwürfe vergab, traf Sergio Rodriguez per Dreier wieder zur ersten Führung. 1,2 Sekunden vor der Schlusssirene bekam Gist nochmals zwei Freiwürfe - und verwandelte beide (78:77). Doch Zach Leday traf nach einem Alley-oop-Anspiel nach Einwurf noch zum Sieg für Mailand.