Herberts Warnung vor Übermut – und ein schwerer Rückschlag für Bayern

Die Bayern kämpfen um die Finalchance – und verlieren zugleich einen ihrer wichtigsten Spieler. Elias Harris erleidet einen Sehnenriss im Knie und wird dem Team lange fehlen.

Gordon Herbert kann ziemlich deutlich werden, wenn ihm etwas missfällt oder stört – und auch, wenn er etwa den Eindruck hat, besser frühzeitig auf sich einschleichende Nachlässigkeiten hinzuweisen. "Wir müssen fokussiert bleiben und verstehen, dass auch das nur ein Spiel war", sagte der Trainer des FC Bayern Basketball nach dem klaren 90:61 in Heidelberg zum 1:1-Serienausgleich.

Gefallen wird ihm, dass seine Warnung in der Mannschaft vor dem dritten Duell im Playoff-Halbfinale am Samstag im SAP Garden (20 Uhr/Dyn) auf fruchtbaren Boden trifft, denn Führungsspieler wie Johannes Voigtmann springen dem Coach zur Seite. "Es wäre deutlich zu früh, in Euphorie zu verfallen", sagte der Center und Devin Booker merkte an: "Wir wissen, dass wir noch zwei Spiele gewinnen müssen."

Bittere Diagnose: Sehnenriss bei Harris

Zumal es auch ein paar Ungewissheiten für den Titelverteidiger gibt. Wie wird der langfristige Ausfall von Elias Harris aufgefangen? Hält Bookers lädierter rechter Knöchel? Kann Danko Brankovic nun einen Teil der Last schultern?

Harris wurde in Murnau am Donnerstag operiert, die Verletzung aus Spiel zwei stellte sich als Sehnenriss im linken Knie heraus. Vor dem 35-Jährigen liegt ein Rehaprozess, der sich ein ganzes Stück bis in die neue Saison ziehen dürfte. "Dass uns Elias lange fehlen wird, trifft uns sehr, sein Wert für die Gruppe taucht in keiner Statistik auf", sagte FCBB-Sportdirektor Dragan Tarlac und sicherte ihm Unterstützung zu: "Er bekommt alle Zeit der Welt, sich wieder in Form zu bringen."

Elias Harris hält sich nach seinem Sehnenriss gegen Heidelberg sein Knie. © IMAGO/Eibner-Pressefoto (www.imago-images.de)

Herbert: "Das Team wird jetzt auch für ihn alles geben"

Der 52-Jährige erklärte die Bundesliga-Endrunde nun auch zur Titelmission für Harris wie zuvor für die ebenfalls verletzten Carsen Edwards (Rücken) und Oscar da Silva (Knie): "Das Team wird jetzt auch für ihn alles geben, die fehlenden fünf Siege zu holen." Zunächst zwei Erfolge sind gegen Heidelberg nötig und drei weitere im möglichen Finale gegen Ulm oder Würzburg (Serienstand 1:1).

Aber, wie Ex-Bayer Paul Zipser verdeutlichte, werden sich die Kurpfälzer trotz der hohen Schlappe vom Mittwoch so schnell nicht geschlagen geben. "Wir haben eine tolle Truppe und hatten schon schlimmere Niederlagen diese Saison, und da sind wir gut rausgekommen", sagte er. Herbert weiß, warum er warnt.