Gavel nimmt Co-Trainer Woltmann mit nach München

Nach einer titellosen Saison kommt Anton Gavel als Coach zu den Bayern-Basketballern. Nun wurden auch die Weichen für sein Trainerteam gestellt.

Trainer Anton Gavel wird auch bei den Basketballern des FC Bayern mit Assistent Arne Woltmann zusammenarbeiten. Wie die Münchner mitteilten, kommt Gavels bisheriger Bamberger Co-Trainer ebenfalls an die Isar. Der 51-Jährige hatte seinen Vertrag in Bamberg gekündigt. Woltmann war zuletzt vier Jahre Co-Trainer bei den Franken. Zusammen mit Gavel gewann er in der abgelaufenen Saison just im Münchner SAP Garden den BBL-Pokal.

Um die Verpflichtung von Gavel hatte es zuletzt Spannungen zwischen Bamberg und Bayern gegeben. Es ging um eine Kündigung des Ex-Profis sowie eine angebliche Weigerung der Münchner, eine Ablösesumme zu zahlen. Anfang dieser Woche einigten sich die Vereine dann doch auf den Trainer-Transfer.

Erfahrener Co-Trainer in der Bundesliga: Arne Woltmann. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Drei Münchner Assistenten bleiben

Weiter im Bayern-Team bleiben die Assistenztrainer Daniel Herbert und Mihajlo Mitic sowie Athletikcoach Ivan Pijanec, die zuletzt unter Interimscoach Svetislav Pesic die Saison beendet hatten. Herbert geht im Herbst in sein drittes Jahr bei den Bayern, Mitic in das vierte. Pijanec ist schon seit 2022 in München.