Im Palau Blaugrana erlebt Svetislav Pešić sein emotionales Euroleague-Abschiedsspiel: Der Bayern-Coach kehrt an die Stätte seines legendären Triples mit dem FC Barcelona zurück, während seine Münchner trotz verpasster Playoffs um einen würdigen Schlusspunkt kämpfen.

Es ist ein Rahmen für den Abschied, wie man ihn sich kaum besser wünschen kann – jedenfalls aus Sicht von Svetislav Pešić. Wenn der 76 Jahre alte Coach des FC Bayern Basketball am Freitag sein Team zum Saisonausklang in der Euroleague ins Spiel gegen den FC Barcelona (20.30 Uhr/Magentasport) führt, endet zumindest auf europäischer Klubbühne eine ebenso schillernde wie erfolgreiche Trainerkarriere. Und der Palau Blaugrana in der katalonischen Metropole ist ein mehr als würdiger Ort dafür.

Letzte Euroleague-Saison und besondere Beziehung zu Barcelona

"Ich habe ja erklärt, dass dies meine letzte Saison als Trainer sein wird, und natürlich besteht zu Barcelona eine besondere Beziehung", sagte Pešić vor dem 38. Saisonspiel der Münchner in der Königsklasse, das wegen der verpassten Endrundenteilnahme den Schlussakkord darstellt. Vor 23 Jahren hatte der Serbe bei Barça den Takt angegeben und mit dem ruhmreichen Klub nicht nur den Titel in der Euroleague gewonnen, sondern Meisterschaft und Pokal noch dazu gefeiert. Jetzt wird ihn sein ehemaliger Klub zum Abschied noch einmal besonders in den Mittelpunkt des Abends rücken.

Das Triple 2003 und sein Nachhall in Barcelona

"Das Triple 2003 aus Meisterschaft, Pokalsieg und Euroleague hatte und hat für den Verein natürlich eine große Bedeutung und konnte danach nie wieder erreicht werden. Es hat bis heute maßgeblichen Anteil am Ansehen des Basketballs beim FC Barcelona und es ist für immer mit ihm verbunden", lobte Juan Carlos Navarro (45), der heutige Barca-Manager und frühere Spielmacher unter Pešić.

Fokus auf Leistung statt Emotionen

Aber Pešić wäre nicht Pešić, würde er die persönliche Würdigung der Leistung seiner Mannschaft vorziehen. "Ein spezielles Spiel", betonte der Altmeister, "ist es für mich nur aus dem Grund, weil wir unsere guten Leistungen der letzten Euroleague-Spiele bestätigen wollen, um dann auch unsere Ziele in der Bundesliga in den Fokus nehmen zu können." Obwohl der FCBB schon vor Wochen aus dem Playoff-Rennen ausschied, reihte er zuletzt vier Siege in der Königsklasse aneinander und kann seine Bilanz auf 18 Erfolge und 20 Niederlagen verbessern. Der deutsche Meister würde sich dann bei einer gleichzeitigen Schlappe von Maccabi Tel Aviv noch auf Rang zwölf verbessern.

Barças Druck, Dubais Gefahr und Obst’ Abschiedsversprechen

Für Barça jedoch geht es um viel mehr. Nach drei Pleiten in Folge müssen die Spanier als Tabellenzehnter um das Minimalziel Play-Ins zittern, können sich keine weitere Niederlage leisten, denn sonst droht Dubai Basketball noch vorbeizuziehen. Es wäre eine herbe Enttäuschung für den stolzen und erfolgsverwöhnten Klub. Doch darauf will Pesic ebenso wenig Rücksicht nehmen Top-Star Andreas Obst. "Wie in den letzten Wochen", sagte der Welt- und Europameister, "wollen wir uns positiv aus der Euroleague verabschieden. Barcelona hat ein herausragendes Team, aber wir wollen dem Coach den bestmöglichen Abschied liefern."