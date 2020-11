Fünfter Sieg: Bayern-Basketballer in Euroleague weiter stark

Die Basketballer des FC Bayern München haben sich in der Euroleague mit einem Sieg zurückgemeldet. Acht Tage nach der 82:100-Niederlage bei Real Madrid setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Andrea Trinchieri am Freitagabend zuhause mit 74:59 (33:31) gegen den serbischen Spitzenclub Roter Stern Belgrad durch. "Es ist unglaublich, was wir defensiv gespielt haben. Wir haben heute einen Schritt nach vorne gemacht", sagte Nationalspieler Paul Zipser bei Magentasport.

06. November 2020 - 23:01 Uhr | dpa

