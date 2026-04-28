Johannes Voigtmann nutzt gegen Rostock seine Chance, liefert ein starkes Double-Double und meldet sich eindrucksvoll im Bayern-Kader zurück. Pünktlich vor dem Gipfeltreffen mit Alba Berlin wächst der Einfluss des Centers in der heißen Phase vor den Playoffs.

Endlich durfte Johannes Voigtmann sich mal wieder ausgiebig präsentieren. In vielerlei Belangen war der Auftritt des Welt- und Europameisters beim deutlichen 86:64 des FC Bayern Basketball gegen die Rostock Seawolves sein bester in dieser Bundesliga-Saison.

Der Center erhielt so viel Einsatzzeit (21:14 Minuten) wie nie zuvor in dieser BBL-Spielzeit, er erzielte einen Punktebestwert (13) und sammelte sowohl so viele Rebounds (11) und Assists (4) wie bei keinem anderen Auftritt. "Das war ein hartes Stück Arbeit", sagte der 33-Jährige dennoch, weil Rostock die Partie zwischenzeitlich angeführt von ihrem Top-Spieler TJ Crockett junior eng gestaltet hatte. "Am Ende", befand Voigtmann, "haben wir es wieder hinbekommen, weil wir die Rebounds kontrolliert haben und somit das Spiel."

Für den Thüringer ist diese Saison schon oft eine Geduldsprobe gewesen. Sie begann mit Verzögerung, weil Voigtmann erst seine Knieverletzung von der EM auskurieren musste. Entsprechend dosiert fiel in den ersten Monaten die Belastung aus. Später gingen dann nach dem Trainerwechsel von Gordon Herbert zu Svetislav Pešić die Einsatzzeiten beständig zurück, in der Euroleague kam er zeitweise gar nicht zum Zug.

Bayern-Trainer Pesic: "Wir brauchen mehr Kontinuität"

Am Montag aber sendete Voigtmann ein kräftiges Zeichen, das er gewiss am Freitagabend (18 Uhr/Dyn) im Gipfeltreffen gegen Alba Berlin verstärken möchte. Setzt sich der Tabellenführer auch gegen seinen direkten Verfolger durch, ist Platz eins nach der Hauptrunde sicher. Drei Spiele (Vechta, Ludwigsburg, Oldenburg) folgen für Voigtmann und die Münchner danach noch, bevor für den Titelverteidiger am 17. Mai mit einem Heimspiel die Playoffs beginnen.

Trainer Pesic meinte nach dem 25. BBL-Saisonsieg: "Es war ein typisches Bundesligaspiel. Diesmal war unsere erste Halbzeit die bessere, aber wir brauchen mehr Kontinuität. Denn langsam kommen die entscheidenden Spiele der regulären Saison und in den Playoffs." Auf Voigtmann kann der Altmeister dabei offensichtlich zählen.