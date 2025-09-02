FC-Bayern-Schock: Lange Pause für Jokubaitis

Noch gar nicht da und schon wieder weg: Der neue Point Guard des FC Bayern Basketball, Rokas Jokubaitis, fällt wohl ein halbes Jahr aus.

Wie das halt nun mal so ist, wenn man internationale Top-Stars im Kader hat: Man weiß, ob sie gesund und heil wieder von einem großen Turnier zurückkommen. Den Basketballern des FC Bayern geht es da nicht anders als den Kollegen aus der Fußballabteilung.

Und damit zu Rokas Jokubaitis: Der 24-jährige Spielmacher der litauischen Nationalmannschaft hat sich am Montagabend im EM-Gruppenspiel in Tampere gegen Finnland (81:78) zu Beginn des letzten Viertels eine gravierende Bänderverletzung im linken Knie zugezogen. Dies bestätigten die Untersuchungen vor Ort am Dienstagmorgen. Jokubaitis fällt damit in jedem Fall sechs Monate bis ins kommende Frühjahr aus. Pardauz!

Der neue Bayern-Point Guard kehrt nun in enger Absprache mit dem litauischen Nationalteam nach München zurück, wo auch der notwendige operative Eingriff durch einen Spezialisten erfolgen wird. Jokubaitis, der zuletzt bei Maccabi Tel Aviv und davor beim FC Barcelona und in Kaunas unter Vertrag gestanden hatte, hat beim deutschen Meister zuletzt für drei Jahre unterschrieben. Dort soll der Litauer künftig mit der Trikotnummer 31 auflaufen. In vier EM-Einsätzen war der Spielmacher durchschnittlich auf 17,3 Punkte gekommen. Gegen Finnland hatte er noch 16 Punkte zum Sieg seiner Mannschaft beigetragen.

Auch Voigtmann unterzieht sich einem kleinen Eingriff

Der FC Bayern steht nun drei Wochen vor dem Start der Bundesliga-Saison und nach dem Wechsel von Carsen Edwards zum EuroLeague-Konkurrenten Bologna ohne international reputationsfähigen Point Guard da. "Verletzungen gehören leider zum Sport, doch diese ist natürlich vor allem für Rokas niederschmetternd", sagte Bayern-Sportchef Dragan Tarlac, "das gilt auch für Jo Voigtmann, dem wir für seinen EM-Traum ebenfalls alle Daumen gedrückt hatten. Ihn haben wir immerhin bald wieder zurück."

Voigtmann unterzieht sich in München einem kleineren Eingriff. Der Center muss nach Angaben des FC Bayern aber im Gegensatz zu seinem neuen Mannschaftskameraden Jokubaitis nur einige Wochen pausieren.