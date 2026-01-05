AZ-Plus

FC Bayern holt schnell Ersatz für US-Profi Dinwiddie

Ein Krankheitsfall in der Familie führte zur Trennung von Spencer Dinwiddie. Svetislav Pesic bekommt dafür bei den Bayern-Basketballern rasch einen neuen Spieler.
Svetislav Pesic bekommt einen neuen Aufbauspieler. (Archivbild)
Svetislav Pesic bekommt einen neuen Aufbauspieler. (Archivbild)
München

Nach dem kurzfristigen Abschied des ehemaligen NBA-Spielers Spencer Dinwiddie haben die Basketballer des FC Bayern München schnell Ersatz verpflichtet. Wie der deutsche Meister mitteilte, kommt Aufbauspieler Nenad Dimitrijevic von Zenit St. Petersburg aus Russland. Der 27 Jahre alte Nationalspieler Nordmazedoniens hat bei den Münchnern einen Vertrag bis zum Saisonende mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.

"In 'Neno' erweitern wir unseren Kader auf einer Position, auf der wir mehrere Verletzungen hinzunehmen hatten und nachdem Spencer nicht in der Lage war, zurückzukommen", erklärte Sportchef Dragan Tarlac.

Nix zu überlegen für den Neuen

Dimitrijevic, der die Nummer 0 tragen wird, sagte: "München ist eine tolle und sehr respektierte Organisation, und wenn dich dann Coach (Svetislav) Pesic anruft, ist das eine Ehre und ein No-Brainer."

Bei den Münchnern war eine Stelle frei geworden, nachdem der erst im vergangenen Oktober geschlossene Vertrag mit dem US-Aufbauspieler Dinwiddie (32) wegen eines schweren Krankheitsfalls in dessen Familie aufgelöst wurde.

