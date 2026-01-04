AZ-Plus

FC Bayern baut gegen Braunschweig Siegesserie aus

Die Basketballer aus München bleiben in der Erfolgsspur. Der Außenseiter aus Braunschweig kann nur im ersten Viertel mithalten.
dpa |
Justinian Jessup (M) war gegen Braunschweig bester Bayern-Werfer. (Archivbild)
Justinian Jessup (M) war gegen Braunschweig bester Bayern-Werfer. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Meister FC Bayern München Basketball ist mit einem klaren Erfolg ins Jahr gestartet. Bei den Löwen Braunschweig setzte sich die Mannschaft des neuen Cheftrainers Svetislav Pesic klar mit 91:62 (49:37) durch. Es war der zehnte Sieg in der BBL nacheinander für den Tabellenführer, vier davon unter Pesic. 

Der Favorit hatte nur im ersten Viertel etwas Probleme. Der Abschnitt ging mit 21:18 an die Niedersachsen. Danach übernahm das Pesic-Team die Kontrolle und hatte die Partie im Griff. Erfolgreichster Münchner Werfer war Justinian Jessup mit 20 Punkten, bei den Gastgebern traf Luka Scuka (18) am besten.

