FC Bayern baut gegen Braunschweig Siegesserie aus

Die Basketballer aus München bleiben in der Erfolgsspur. Der Außenseiter aus Braunschweig kann nur im ersten Viertel mithalten.

Meister FC Bayern München Basketball ist mit einem klaren Erfolg ins Jahr gestartet. Bei den Löwen Braunschweig setzte sich die Mannschaft des neuen Cheftrainers Svetislav Pesic klar mit 91:62 (49:37) durch. Es war der zehnte Sieg in der BBL nacheinander für den Tabellenführer, vier davon unter Pesic.

Der Favorit hatte nur im ersten Viertel etwas Probleme. Der Abschnitt ging mit 21:18 an die Niedersachsen. Danach übernahm das Pesic-Team die Kontrolle und hatte die Partie im Griff. Erfolgreichster Münchner Werfer war Justinian Jessup mit 20 Punkten, bei den Gastgebern traf Luka Scuka (18) am besten.