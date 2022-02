FC Bayern Basketball: Playoffprobe beim FC Barcelona

Nach sechs Siegen in Serie tritt der FC Bayern Basketball am Dienstagabend beim spanischen Topklub FC Barcelona an.

München - Sechs Pflichtspielsiege in Folge gelangen den Basketballern zuletzt, drei davon in der Euroleague. Mit seinem insgesamt elften Sieg hat der FCBB seine Bilanz in der Königsklasse ausgeglichen und sich damit nach einem schwierigen Start (0:4) erstmals auf Playoff-Rang acht vorgeschoben.

Top-Spiele gegen Barcelona und Tel Aviv

Auf die Duelle mit den absoluten europäischen Topklubs, die mit der möglichen erneuten Teilnahme an der K.o.-Runde unweigerlich verbunden sind, bekommen die Münchner nun einen kleinen Vorgeschmack. Heute Abend (21 Uhr) treten die Bayern nämlich beim FC Barcelona an, am Donnerstag (20.30 Uhr) folgt dann daheim das Kräftemessen mit Maccabi Tel Aviv.

Harte (Playoff-)Probe

"Barça ist in jedem Fall ein Final-Four-Team, der Kader ist prall gefüllt mit Qualität und sie haben wieder eine tolle Saison", sagt FCBB-Coach Trinchieri vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten. "Doch auch wir sind gerade in einer guten Phase und hoffen, dass wir unsere Leistungen bestätigen und in Barcelona ein gutes Spiel liefern können." Die Siegesserie der Bayern steht jedenfalls schon bei Teil eins des Doppelspieltags in Katalonien auf einer harten (Playoff-)Probe.