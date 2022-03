FC Bayern Basketball noch immer nicht bereit - auch Spiel gegen Alba Berlin abgesagt

Die Bayern-Basketballer kommen zunächst nicht raus aus dem Corona-Loch. Mit Alba Berlin muss mittlerweile das vierte geplante Spiel verschoben werden.

München – Die Basketballer des FC Bayern müssen ihre coronabedingte Zwangspause verlängern. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, ist auch das für Sonntag angesetzte Topspiel in der Bundesliga gegen den Tabellendritten Alba Berlin abgesagt worden. Wegen der zahlreichen Positivtests auf das Coronavirus im Kader sowie im Trainer- und Betreuerstab habe der Spitzenreiter weiterhin nicht ausreichend Stammspieler zur Verfügung, hieß es.

Corona-Ausbruch beim FC Bayern Basketball - auch Trainer und Betreuer betroffen

Wegen Personalmangels waren zuvor bereits das BBL-Spiel bei ratiopharm Ulm sowie die EuroLeague-Begegnungen bei Fenerbahce Istanbul/Türkei und Armani Mailand/Italien abgesagt worden. Neben Profis sind bei den Bayern auch Trainer- und Betreuer von der Coronawelle betroffen.

Nächster geplanter Auftritt ist für den FC Bayern das EuroLeague-Spiel bei Panathinaikos Athen/Griechenland am Dienstag. In der Bundesliga soll es am 27. März gegen die Hakro Merlins Crailsheim weitergehen. Ihren bislang letzten Einsatz hatten die Münchner am 8. März bei den Telekom Baskets Bonn (61:96).