FC Bayern Basketball: Nationaler Meisterauftrag nach dem Europa-Aus

Nach dem Europa-Aus rücken die BBL-Playoffs in den Fokus des FCBB. "Konstruktiv angreifen."

München - Die internationalen Träume sind nach der 72:81-Niederlage beim FC Barcelona am Dienstagabend im Entscheidungsspiel der Euroleagueplayoffs vorbei. Doch schon am Freitagabend (19 Uhr) ruft die Basketballer des FC Bayern wieder die nationale Pflicht.

Im ersten von noch drei ausstehenden Spielen der regulären BBL-Saison müssen die Münchner in Ulm antreten.

Würdiger Hauptrundenabschluss: FCBB trifft am Dienstag auf Berlin

Am Sonntag (18 Uhr) kommt dann Göttingen in den Audi Dome, wo am Dienstag (20.30 Uhr) auch noch mal Alba Berlin vorstellig wird. Das Duell der beiden Meisterfavoriten markiert einen würdigen Hauptrundenabschluss und läutet gleichzeitig die am folgenden Freitag beginnenden Playoffs ein.

Sportliche Bedeutung bekommt das Duell der beiden Erzrivalen allerdings nur noch dann, wenn Alba - wider Erwarten - am Sonntag zuvor noch in Braunschweig patzen sollte. Ansonsten stehen die Berliner bereits vor dem Duell mit dem FCBB als Sieger der regulären Saison fest. Damit würde der Meister der vergangenen beiden Jahre bis zur Finalserie der Playoffs Heimrecht genießen und hätte damit einen möglicherweise entscheidenden Vorteil auf seiner Seite.

Bayerns Basketballer können maximal noch Tabellenzweiter werden

Die Bayern können dagegen auch mit drei Siegen maximal noch Tabellenzweiter werden. Denn Bonn, das bereits alle 34 regulären Saisonspiele absolviert hat, hat bereits drei Siege mehr als die Münchner eingesammelt. Und sich mit dem deutlichen 96:61-Sieg Anfang März auch noch den direkten Vergleich gegen den FCBB gesichert, der das Hinspiel in München noch mit 100:81 gewonnen hatte.

Es sieht also ganz danach aus, als müssten sich die Bayern bereits ab dem Halbfinale darauf einrichten, ohne Heimvorteil auszukommen. Nachdem man Alba zuletzt zwei Mal in Folge den Vortritt lassen musste, ist die Sehnsucht der Münchner trotzdem groß, den Berlinern den Meistertitel endlich wieder abzuluchsen. Zumal die Meisterschaft in dieser Saison die letzte verbliebene Titelchance für die Münchner ist. Im Pokal, den ebenfalls Berlin gewann, war der FCBB überraschend im Viertelfinale bei den Niners Chemnitz (80:85) ausgeschieden.

FC Bayern Basketball: Meisterschaft als oberstes Ziel

Sollte es mit der Meisterschaft wieder nicht klappen, würde sich das erneut negativ auf die Saisonbilanz auswirken. Daran würde auch das Erreichen der Euroleague-Playoffs gegen Barcelona nichts ändern. Geschäftsführer Marko Pesic hatte den Meistertitel schließlich in dieser Saison zum "obersten Ziel" erklärt und gesagt: "Ich bin der Meinung, dass wir national beide Titel konstruktiv und konkret angreifen sollten."

Nur den Meisterauftrag kann Bayern noch erfüllen...