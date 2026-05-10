MVP-Ehrung auf der Tribüne, Schonprogramm vor den Playoffs auf dem Parkett: Während Andreas Obst seine Auszeichnung in Zivil entgegennimmt, feiern die Bayern einen souveränen Sieg, ein wichtiges Comeback und gehen als klarer Titelfavorit in die Endrunde.

Der Geehrte kam in zivil. "MVP" Andreas Obst nahm seine Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Bundesliga-Hauptrunde in legerer Freizeitkleidung entgegen. Ein Einsatz des Welt- und Europameisters im abschließenden BBL-Heimspiel des FC Bayern Basketball vor Beginn der Playoffs war nicht vorgesehen. Trainer Svetislav Pesic schonte Obst ebenso für den bevorstehenden Titelkampf ab kommenden Sonntag wie Isiaha Mike oder David McCormack.

Comeback von Baldwin und gelungener Hauptrundenabschluss

Gegen die Baskets Oldenburg feierte dafür Aufbauspieler Kamar Baldwin nach langwieriger Verletzung sein Comeback und Elias Harris bestritt sein erstes Spiel im BMW Park seit über elf Monaten. Am Ende reichte es zu einem ungefährdeten 77:67-Erfolg, wodurch der Klub aus dem Sendlinger Westpark die Hauptrunde mit 29 Siegen aus 34 Spielen abschloss. In Obsts Abwesenheit waren Wenyen Gabriel (16 Punkte), Neno Dimitrijevic (15) und Xavier Rathan-Mayes (13) die besten Bayern-Schützen. Am 17. Mai wird der Meister im SAP Garden in die Playoffs starten. Wer dann der Gegner ist, wird unter der Woche in den Play-Ins ermittelt.

Obst verfolgte die vier Viertel vor 4905 Zuschauern als Beobachter. Vor dem Anwurf hatte er aus den Händen von BBL-Geschäftsführer Stefan Holz die Trophäe für "Most Valuable Player" bekommen und in die Kameras gelächelt. "Diese Auszeichnung ist wirklich besonders und bedeutet mir sehr viel. Aber aktuell zählt nur, dass wir noch einen weiteren Titel dieses Jahr gewinnen können", hatte der gebürtige Hallenser gesagt, als seine Wahl am Donnerstag veröffentlicht worden war.

Karrieresaison, MVP-Titel und langfristige Zukunft in München

Obst spielt die beste Saison seiner Karriere, kam in der Euroleague individuell auf Top-Werte und lieferte auch in der BBL überzeugend ab. In 27 von 34 Spielen der Hauptrunde wurde der 29-Jährige eingesetzt und half mit, dass die Bayern als souveräner Tabellenerster und klarer Meisterschaftsfavorit in die Endrunde starten. Der Nationalspieler produzierte pro Spiel 16,6 Punkte im Durchschnitt bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von gut 24 Minuten. Der Lohn war nicht nur die Auszeichnung, sondern jüngst auch die hoch dotierte Vertragsverlängerung bis 2029. "Ich bin sehr, sehr positiv gestimmt", sagte Obst danach im AZ-Interview zur Perspektive der Münchner: "Die Gegebenheiten sind hier echt überragend. Wir haben klare Visionen, wo es mal hingehen soll, in die europäische Spitze. Wir müssen das trotzdem kontinuierlich Schritt für Schritt weiter angehen."