Tuomas Iisalo wollte FC-Bayern-Basketball-Coach Gordon Herbert in die NBA zu den Memphis Grizzlies locken. Es gab sogar schon Gespräche zwischen dem Herbert-Agenten und der Vereinsführung der Münchner.

Der Finne Tuomas Iisalo war einst in der Bundesliga ein aufgehender Stern am Trainerhimmel, er formte den krassen Außenseiter Crailsheim zu einem Playoff-Kandidaten, machte 2023 aus Bonn einen Playoff-Finalisten und BBL-Hauptrundensieger. Dann übernahm Iisalo den aufstrebenden Klub Paris Basketball und empfahl sich durch weitere Erfolge für die NBA.

Iisalo wollte Herbert in die NBA locken

Aus dem aufgehenden Stern ist nun ein hell am Basketball-Firmament leuchtender Himmelskörper und Cheftrainer der Memphis Grizzlies geworden. Als solcher hat sich der 42-Jährige an einen Mann erinnert, der auf seinen Karriereweg prägenden Einfluss hatte: Gordon Herbert. Wie es Yle, der öffentlich-rechtliche Rundfunk Finnlands, auf seinem Onlineportal darstellte, hatte Iisalo die Idee, den Weltmeistercoach und Trainer des FC Bayern Basketball in die USA nach Tennessee an seine Seite zu holen. Für Herbert wären damit zwei reizvolle Dinge zusammengefallen.

Einerseits hätte er sich auf seinen Job als Nationaltrainer seiner kanadischen Heimat, den er 2026 antritt, schon in Nordamerika vorbereiten können. Andererseits hätte der Wahl-Finne seinen Schüler aus der zweiten Heimat bei dessen Erfolgsgeschichte begleiten können. "Mein Agent hat sich mit der Bayern-Vereinsführung über die Bedingungen in Verbindung gesetzt, unter denen der Vertrag aufgelöst werden könnte und mein Wechsel nach Memphis möglich wäre", sagte Herbert bei Yle.

Tuomas Iisalo bekam von Gordon Herbert eine Absage. © IMAGO

Herbert: "Habe einen der besten Jobs im europäischen Basketball"

Für die Münchner aber war die Vorstellung einer solchen Zusammenführung weit weniger reizvoll und so setzte der deutsche Meister auch umgehend ein Stopzeichen. "Es gab keine Chance. Wenn es die Bereitschaft zu Verhandlungen gegeben hätte, hätte ich vielleicht ernsthaftere Verhandlungen begonnen", so Herbert. Der 66-Jährige setzte hinzu, dass ihn die Reaktion der Bayern keineswegs enttäuscht habe: "Ich habe einen der besten und privilegiertesten Jobs im europäischen Basketball. Meine Motivation ist auf dem Höhepunkt."

Wie heiß ist diese Angelegenheit wirklich gewesen? Die AZ fragte am Freitag beim Branchenprimus nach und der Klub bestätigte Herberts Ausführung, dass es keine Verhandlungen gegeben habe. Generell würden immer mal Angebote an den Bayern-Coach herangetragen, hieß es. Ein möglicher Wechsel zu den Grizzlies sei kein Thema gewesen. Somit kehrte wieder Ruhe ein in Herberts finnischen Urlaubsdomizil in Pyhämaa, wo er sich bei Meerblick in der Abgeschiedenheit der Natur von der zurückliegenden Saison erholt.