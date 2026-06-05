Xavier Rathan-Mayes führt den FC Bayern mit einer Gala in Bonn souverän ins BBL-Finale. Während Top-Star Andreas Obst noch fehlt, greift das Team von Trainer Svetislav Pesic nun nach dem dritten Meistertitel in Serie und wartet auf Bamberg oder Alba Berlin.

Als Xavier Rathan-Mayes erneut kraftvoll für den erkrankten Andreas Obst in die Bresche sprang und Wurf um Wurf im Bonner Korb versenkte, da war der Weg ins Finale für den FC Bayern Basketball deutlich gezeichnet und geebnet. Und nach einem klaren 77:57 in Spiel drei der Halbfinal-Serie, das mit 27 Punkten eben die deutliche Handschrift Rathan-Mayes‘ trug, war der vorletzte Schritt zum dritten Meistertitel in Folge dann auch geschafft. Sechs von neun nötigen Playoff-Siegen haben die Münchner nun erreicht und warten jetzt vor dem Beginn der Endspielserie am 12. Juni erstmal auf ihren Gegner, der Bamberg oder Alba Berlin lauten wird.

Dass die Bayern nach den chancenlosen Trierern im Viertelfinale auch mit den Bonnern in der Vorschlussrunde kurzen Prozess machen würden, darauf hatte schon der souveräne zweite Heim-Auftritt am vergangenen Montag (91:69) hingedeutet. Am Donnerstagabend war dann vor allem eine konzentrierte Verteidigungsleistung ausschlaggebend, die für die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic als Grundlage für den entscheidenden dritten Erfolg gegen die Rheinländer diente. "Wir predigen die Defensive in unseren Besprechungen, in den Trainingseinheiten", sagte Rathan-Mayes bei Dyn: "Dass wir ein gutes Offensivteam sind, das wissen wir."

Dass auch Rathan-Mayes ein guter Offensivspieler ist, das ist ebenfalls bekannt. Doch die Wankelmütigkeit in den Leistungen des 32 Jahren alten Kanadiers war im Saisonverlauf genauso auffällig wie sein Talent. Rechtzeitig zur wichtigsten Phase der Bundesliga-Spielzeit scheint der flexible Guard aber aufzudrehen, was umso passender kam, weil Top-Star Obst in Spiel zwei und drei wegen eines fiebrigen Infekts nicht zur Verfügung stand. Nun dürfte der Welt- und Europameister genügend Zeit haben, sich vollständig auszukurieren und mit frischen Kräften in den Titelkampf zurückzukehren.

Offenes Rennen um den Finalgegner

Ob es nun zu einem Duell mit Bamberg kommt oder mit Berlin, steht spätestens nach dem möglichen Spiel fünf am Dienstagabend fest. Am Donnerstag verkürzten die von Bayern-Trainerkandidat Anton Gavel gecoachten Unterfranken mit einem 81:73 in der Serie auf 1:2-Siege und könnten am Samstag im zweiten Heimspiel ausgleichen. So oder so ist davon auszugehen, dass beide Mannschaften einen höheren Energieverschleiß aufweisen werden, wenn sie danach auf den Top-Favoriten treffen. Alba musste schon im Viertelfinale gegen Vechta über die volle Distanz gehen – und auf Bamberg käme es jetzt zu, wollen die Baskets noch ins BBL-Finale vorrücken.

Für die Münchner gilt ohnehin die Titelpflicht, das bekräftigte Altmeister Pesic nochmals. "Bei Bayern München entscheidet das letzte Spiel über alles und ich hoffe, dass wir auch das letzte Spiel dieser Saison gewinnen werden", sagte der 76-Jährige, für den dies dann der gewünschte erfolgreiche Abschied wäre. Wenn Rathan-Mayes so weitermacht wie zuletzt, kann das den Meisterschafts-Aussichten nicht schaden.